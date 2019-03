++ Britisches Parlament stimmt über revidierte Brexit-Vereinbarung ab ++ Schweden und die USA veröffentlichen Inflationswerte für Februar ++ API-Daten dürften moderaten Aufbau der Rohöl-Lagerbestände aufzeigen ++ London steht am Dienstag im Mittelpunkt, da das britische Parlament mehr Klarheit über die Zukunft und Gestaltung des Brexit-Prozesses schaffen wird. Andernorts werden USD- und SEK-Händler die VPI-Daten genau verfolgen, um zu sehen, ob die Fed oder die Riksbank dadurch hawkischer eingestellt sein könnten. Zuallerletzt wird das API am späten Abend ihre Schätzungen zu den Lagerbestandsdaten veröffentlichen. 9:30 Uhr | Schweden, VPI-Inflation (Februar): Wenn wir uns die neuesten Daten aus Schweden ansehen, sehen wir ein recht rosiges Bild. Das Wirtschaftswachstum im letzten Quartal 2018 war stärker als erwartet, und die Einzelhandelsumsätze im Januar erholten sich von dem Rückgang im Dezember. Selbst nachdem sich die schwedische Inflation im Januar verlangsamte, könnten die Länder des Euroraums nur von einem so robusten Preiswachstum träumen, wie es ...

