Das Analysehaus Jefferies hat Klöckner & Co nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Der Stahlhändler habe mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) im vierten Quartal die durchschnittlichen Markterwartungen getroffen, die Jefferies-Experten zugleich aber positiv überrascht, wie aus einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion des Instituts hervorgeht. Nach dem ausgegebenen Ebitda-Ziel für 2019 rechnet das Analysehaus nun außerdem mit einem Anstieg der Konsensschätzung./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2019 / / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-03-12/10:59

ISIN: DE000KC01000