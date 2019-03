Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) sieht eine Staatsbeteiligung an Großbanken skeptisch. "Es ist an der Zeit, dass sich der Bund möglichst bald aus dem Thema Großbankenbeteiligung zurückzieht und so die Möglichkeit schafft, Markterfolg ohne Staatsbeteiligung zu testen", sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak bei der Jahrespressekonferenz des Verbands in Frankfurt.

"Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer", fügte sie hinzu. "Es ist auch nicht Aufgabe des Staates, nationale oder europäische Champions zu schaffen." Diese entstünden im Wettbewerb als Folge guter unternehmerischer Entscheidungen.

Seit Monaten wird über einen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank spekuliert. Am Montag hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Beratungen beider Institute über die derzeitige Lage bestätigt und betont, die Regierung sei "ein fairer Begleiter" solcher Diskussionen.

Der Bund ist seit der Finanzkrise an der Commerzbank beteiligt und mit rund 15 Prozent deren größter Einzelaktionär. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Berichte über mögliche Fusionsgespräche gegeben. Scholz hat mehrfach auf eine "Industriepolitik für Banken" gedrungen und Kreditinstitute von angemessener Größe angemahnt.

Richtig verstandene Industriepolitik könne die Innovationskraft stärken, fügte Kolak mit Blick auf Europa hinzu. Gemeinsame europäische Initiativen, die die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur sowohl bei den Verkehrswegen, der Energie als auch bei den digitalen Netzen bis hin zum Zahlungsverkehr grenzüberschreitend verbesserten, seien sinnvoll - und dürften auch kartellrechtlich nicht konterkariert werden. Allerdings müssten einer Industriepolitik enge Grenzen gesetzt werden.

