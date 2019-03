Die englische Tochtergesellschaft des Haftmaterial-Spezialisten Herma hat einen Wechsel in der Leitung vollzogen: Paul Eggbeer löste bei Herma UK am 1. Januar 2019 als Divisional Director Colin Phillips ab, den bisherigen langjährigen Leiter. Phillips verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen."Dass Herma Haftmaterial heute eine starke Marktstellung in Großbritannien einnimmt, ist auch auf seinen großen persönlichen Einsatz zurückzuführen", erläutert Dr. Thomas Baumgärtner, Herma Geschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereichs Haftmaterial. "Wir danken ihm daher für seinen langjährigen ...

