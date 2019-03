Am ersten Tag des Aktienrückkaufs von FMC haben sich die Aktien des Dialysedienstleisters auf Platz zwei im Dax gesetzt hinter denen der Deutschen Post. Sie verteuerten sich um 2,2 Prozent auf 68,54 Euro. Bis zum 10. Mai will das Unternehmen maximal sechs Millionen Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 330 Millionen Euro am Markt...

Den vollständigen Artikel lesen ...