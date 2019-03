Das Neue an der Lösung ist, dass Anwender nicht mehr zwingend verkabelte Wandleser benötigen, um die Zutrittsrechte auf der Karte zu aktualisieren und mit dem Server Daten auszutauschen. Das funktioniert jetzt an jedem dafür aktivierten elektronischen Beschlag oder Zylinder direkt an der Tür. Dafür nutzt »SVN-Flex« eine Kombination aus dem »Salto Virtual Network« (SVN) und der auf Bluetooth basierenden Funkvernetzung des Unternehmens.

Mit der Technik werden die Kosten für Update-Punkte innerhalb von Gebäuden laut Anbieter drastisch sinken. Da Endanwender keine verkabelten Komponenten für die Aktualisierung benötigen, reduzieren sich die Ausgaben für Hardware und Installation. Gleichzeitig bleibt die Architektur der virtuell vernetzten Komponenten erhalten. Denn nur einzelne Türen werden als funkvernetzte Updater definiert. Diese ist günstiger ...

