Diese Ostern wird das Wetter schön - zumindest im Walt Disney Lustiges Taschenbuch Sonderband "Frohe Ostern Nr. 11" ist Sonnenschein garantiert! Erfinder Daniel Düsentrieb wird für seinen "Multimeteo Modulator" mit dem "Lobenpreis für Genie" ausgezeichnet. Das Gerät regelt per Knopfdruck, ob sich Lücken in die Wolkendecke reißen lassen, ob es stürmt, schneit oder regnet. Dagobert Duck setzt der Erfindung Düsentriebs noch eins obendrauf und produziert Kalender mit zuverlässiger Wettervorhersage. Die Kundschaft stürmt begeistert den Entenhausener Handel. Ganz reibungslos läuft die Geschäftsidee natürlich nicht über die Bühne. Pleiten, Pech und Pannen sorgen für jede Menge Lesespaß.



Ab dem 26. März erscheint das "LTB Frohe Ostern Nr. 11" mit 15 frühlingshaften Geschichten bei Egmont Ehapa Media, turbulente Ostereiersuch-Geschichten inklusive:



Intergalaktische Ostereiersuche Der Planet der Blumen Kampf um Stille Geldspeicher in Blüte Rätselhafter Hennenraub Turbulente Zugfahrt Schocktherapie Wetter nach Maß Bewegte Landpartie Das Traumhaus Grenzenlos kreativ Verkannter Künstler Landlust Wo ist Franz? An der frischen Luft Fast Perfekt Die Radtour



