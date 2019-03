Seit Jahresbeginn liegt der Max Otte Vermögensbildungsfonds mit den großen Indizies auf Augenhöhe. Bester Performer im Portfolio: Skechers.Fonds-PerformanceUnser Frühjahrshoch hält an. Sowohl aus Monatsperspektive als auch mit dem langfristigeren Blick über 366 Tage sind wir mit dem Max Otte Vermögensbildungsfonds außerordentlich gut unterwegs. Souverän sind wir durch die Korrekturen des vergangenen Jahres manövriert. Wie Sie wissen, sehen wir primär Chancen in solchen Situationen. Der NAV des Fonds beträgt per Ende Februar 136,60 Euro und ist damit weniger als 3 Prozent von seinem Allzeithoch im August 2018 entfernt. Mit den großen Indizes, die ebenfalls in den letzten Wochen wieder Aufwind gewannen, liegen wir seit Jahresbeginn souverän auf Augenhöhe. Spitzenreiter auf Monatssicht ist der SMI mit einem Plus von 4,68 Prozent im Februar. Dicht dahinter folgt aber auch schon der Max Otte Vermögensbildungsfonds mit +4,17 Prozent. Auch der Stoxx Europe 600 hat mit +3,94 Prozent gut performt. Wichtige Benchmarks, wie den S&P 500 (+2,97 Prozent), den MSCI World in Euro (+3,62 Prozent) und den DAX (+3,07 Prozent) konnten wir hinter uns lassen. Auf Jahresbasis kann uns erst recht kaum ein Index etwas vormachen. Ein Plus von 4,7 Prozent steht seit März 2018 zu Buche. In der gleichen Zeit schrumpfte der DAX um 7,4 Prozent, der Nikkei um 3,1 Prozent. Die großen Konkurrenzfonds haben wir sowohl auf Monats- als auch auf Jahressicht hinweg deutlich geschlagen. In den letzten vier Wochen verloren manche sogar einige Prozente, andere wuchsen nur mäßig.

