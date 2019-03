BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Vor einem Treffen in Brüssel haben mehrere Finanzminister der Europäischen Union (EU) Hoffnungen geäußert, dass es doch noch zu einer Einigung auf die umstrittene EU-Digitalsteuer kommt.

"Ich hoffe, dass wir einen Durchbruch haben können", sagte der luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna bei seinem Eintreffen zu der Sitzung. Der entsprechende Text sei überarbeitet worden und habe nun "eine limitierte Zeitspanne, was für Luxemburg wichtig ist". Ziel sei es, mittelfristig eine internationale Lösung für alle Länder zu haben, betonte Gramegna mit Blick auf entsprechende Verhandlungen bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). "Das ist jetzt mit diesem Vorschlag möglich", meinte er.

Auch der österreichische Finanzminister Hartwig Löger forderte eine Einigung. "Ich wünsche mir, dass wir heute hoffentlich die Chance haben, eine Einigung zu kriegen", sagte er. Bisher sei nicht klar gewesen, "ob es eine politische Debatte sein wird oder eine Entscheidungsfindung". Er hoffe auf eine Einigung auf die von Deutschland und Frankreich vorgeschlagene "Minimalversion" als "europäische Signalentscheidung". Gelinge dies nicht, habe Österreich bereits angekündigt, national vorgehen zu wollen. "Es ist für mich nicht die ideale Form, aber es ist eine notwendige Form", erklärte Löger.

Die EU-Kommission und der gegenwärtige rumänische Ratsvorsitz beurteilten die Einigungschancen allerdings skeptischer. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sagte, es sei "recht wahrscheinlich, dass wir keinen Deal zu 28 kriegen". Die breite Mehrheit der Mitgliedstaaten werde sich aber dem Vorhaben verpflichtet zeigen. Die Kommission werde die entsprechende Richtlinie "mit Sicherheit nicht zurückziehen", kündigte er an. Rumäniens Finanzminister Eugen Teodorovici erklärte, er glaube "nicht, dass es eine Einigung gibt". Es werde aber hoffentlich gute Ergebnisse geben.

Finnland bekräftigt Ablehnung

Mit Dänemark, Schweden, Finnland und Irland waren nach Angaben aus dem Bundesfinanzministerium am Montag gleich vier der 28 EU-Länder gegen den derzeit diskutierten Vorschlag, nach dem sich die Steuer von 3 Prozent des Umsatzes auf Werbeleistungen konzentrieren soll. Ihn haben Deutschland und Frankreich als Kompromiss ins Spiel gebracht. Eine Entscheidung dafür muss im Finanzministerrat einstimmig getroffen werden, da es sich um ein Steuergesetz handelt.

Der finnische Finanzminister Petteri Orpo betonte aber bei seinem Eintreffen zu der Sitzung am Dienstag die ablehnende Haltung seines Landes. "Mein Parlament ist gegen eine Digitalsteuer, weil Digitalisierung nach unserer Ansicht kein separater Teil der Wirtschaft ist", erklärte er. "Es ist das neue Normal." Deshalb habe man die gleiche Besteuerung für alle Unternehmen. Für Finnland als exportorientierte Wirtschaft sei es wichtig, die Unternehmen im Land zu besteuern, hob Orpo hervor.

Die EU-Finanzminister hatten im Dezember 2018 keine Einigung über den deutsch-französischen Kompromissvorschlag für die "Digital advertising tax" erzielt. Dieser sieht laut Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auch vor, dass ab dem 1. Januar 2021 eine EU-Steuer in Kraft treten soll, falls bis zum Sommer 2020 keine Einigung bei der OECD über eine Mindestbesteuerung erreicht wird.

Während Frankreich bereits einen nationalen Alleingang angekündigt hat, falls am Dienstag wieder keine Einigung erzielt wird, setzt Berlin nach wie vor auf eine internationale Einigung bis zum Sommer 2020. Gelingt diese nicht, will Deutschland nach Angaben aus dem Finanzministerium bei seiner EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 aber darauf dringen, ab 2021 eine Mindeststeuer in der EU einzuführen.

