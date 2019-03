Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Notenbanksitzung hallt am Rentenmarkt noch nach, so die Analysten der Nord LB.Das Ausbleiben einer Zinsanpassung habe zwar niemanden überrascht, die "dovishen" Singale der Notenbanker aus Frankfurt hätten aber doch einen recht nachhaltigen Eindruck bei den Marktteilnehmern hinterlassen. Die Rendite von deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren habe sich folglich der Nulllinie angenähert. Der Rentenmarkt sehe also inzwischen in der Summe deutlich weniger Handlungswillen bei der EZB. Damit werde die Zinswende im gemeinsamen Währungsraum nun zumindest als verschoben angesehen. Diese Einschätzung sei natürlich nachvollziehbar. ...

