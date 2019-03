Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Ankündigungen der EZB bestärken die Marktteilnehmer in ihrer Einschätzung, dass in diesem Konjunkturzyklus nicht mehr mit nennenswerten Leitzinserhöhungen zu rechnen ist, so die Analysten der DekaBank.Dadurch steige die Nachfrage nach länger laufenden Bundesanleihen, die noch positive Renditen aufweisen würden. Eine Gegenbewegung und eine wieder steiler werdende Bundkurve setze zum einen voraus, dass das Wachstum wieder ausreichend Fahrt aufnehme, um auch die Inflation weiter zunehmen zu lassen. Zum anderen müssten Unsicherheiten, insbesondere im Zusammenhang mit den globalen Handelskonflikten und dem Brexit, nachhaltig zurückgehen, um die Flucht in risikoarme Assetklassen abebben zu lassen. Deshalb dürften sich die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen erst im späteren Jahresverlauf etwas stärker nach oben bewegen. Die Analysten der DekaBank würden einen geringeren Renditeanstieg langlaufender Bundesanleihen erwarten. (Ausgabe März/April 2019) (12.03.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...