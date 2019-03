Zürich (ots) - In einem Wettbewerbsumfeld, in dem Künstliche

Intelligenz, Digitalisierung und Automatisierung für erhebliche

Umwälzungen sorgen, ändern sich nicht nur fortlaufend die

Arbeitsabläufe, sondern auch, wer die Arbeit macht. Insbesondere der

Gig Economy prognostizieren Führungskräfte einen Aufwärtstrend:

Weltweit erwarten 79 Prozent, dass vorübergehend Beschäftigte und

Freiberufler in den kommenden Jahren Vollzeitbeschäftigte weitgehend

ersetzen werden. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der neuen

Global Talent Trends Studie 2019 von Mercer. Die Studie gibt

Einblicke in die Ansichten von über 7.300 Führungskräften,

Personalverantwortlichen und Mitarbeitern aus neun Branchen und 16

Regionen weltweit.



Fast drei Viertel (73 Prozent) der Führungskräfte weltweit

prognostizieren für die nächsten drei Jahre erhebliche Disruptionen

für ihre Unternehmen. 2018 sagten lediglich 26 Prozent disruptive

Entwicklungen voraus. Als Antwort auf die anstehenden Umwälzungen

werden Transformationsprozesse angestossen, die allerdings

signifikante personalwirtschaftliche Risiken bergen. Jedoch glaubt

global nur jede dritte Führungskraft, dass ihr Unternehmen in der

Lage sei, solche Risiken zu minimieren - und z. B. effektiv

Qualifikationsdefizite abzubauen oder die Veränderungsmüdigkeit von

Mitarbeitern dauerhaft zu überwinden.



"In den letzten Jahren hat sich die Herangehensweise an und die

Vorbereitung von Unternehmen auf die Zukunft der Arbeit gewandelt:

weg von Antizipation und hin zu proaktiver Vorgehensweise. Allerdings

riskieren Organisationen, ihre Mitarbeiter mit zu viel Veränderung zu

verwirren. Traditionell geschätzten Werten, wie z. B. sinnvolles

Arbeiten, Verantwortung, Anerkennung oder Mitspracherecht, wird zu

wenig Beachtung geschenkt und die Arbeitnehmer werden mit endlosen

Prozessen überfordert", sagt Sebastian Karwautz, Leiter des Bereichs

Career Central & Eastern Europe bei Mercer.



Im heutigen Klima der Unsicherheit suchen Mitarbeiter Stabilität.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Arbeitsplatzsicherheit weltweit

einer der wichtigsten Gründe ist, warum Mitarbeiter in ihr

Unternehmen eingetreten sind und der Hauptgrund, warum sie bleiben.

Jedoch befürchtet jeder Dritte, dass Künstliche Intelligenz und

Automatisierung den eigenen Arbeitsplatz ersetzen werden. Ein Ansatz,

um Arbeitnehmern das Gefühl von Sicherheit zu geben, ist das Fördern

von sozialen Beziehungen. Das unterstreicht auch die Studie:

Mitarbeiter, die gesund sind, denen es finanziell gut geht und die

mit ihrer Karriere zufrieden sind, beschreiben ihre Rolle im

Unternehmen als "fokussiert auf soziale Beziehungen" und ihr

Arbeitsumfeld als "kollaborativ" - und zwar doppelt so häufig wie

Mitarbeiter, die sich nicht entsprechend charakterisieren.



"Die Zukunft der Arbeit liegt in der Fähigkeit, Beziehungen und

Netzwerke aufzubauen und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das die

Mitarbeiter von heute anspricht. Dafür ist es notwendig, dass

Arbeitnehmer das Gefühl haben, nicht austauschbar zu sein. Ausserdem

sollte eine datenbasierte Individualisierung der Angebote an die

Mitarbeiter ermöglicht werden. So können z. B. die

Unternehmenskommunikation, aber auch Benefits- oder

Weiterbildungsmöglichkeiten an die Wünsche und Bedürfnisse der

Arbeitnehmer angepasst werden", erklärt Kate Bravery, Global Leader

des Bereichs Career bei Mercer.



Über alle Themenbereiche hinweg werden im Rahmen der Studie vier

globale Top-Trends identifiziert, die führende Unternehmen im Jahr

2019 verfolgen: Arbeit auf zukünftige Wertschöpfung ausrichten,

Markenresonanz aufbauen, den Arbeitsalltag sinnvoll gestalten und

einen mitarbeiterbasierten Wandel einleiten.



Arbeit auf zukünftige Wertschöpfung ausrichten: Weltweit planen 60

Prozent der Unternehmen, innerhalb der nächsten zwölf Monate mehr und

mehr Arbeitsabläufe zu automatisieren. Im Hinblick auf den Bereich

Talent-Investment versprechen sich Führungskräfte von der

Neugestaltung von Jobs das höchste Potenzial für einen

Return-on-Investment. Diese Neugestaltung beschäftigt auch die

Mitarbeiter, von denen sich 65 Prozent klarer definierte

Verantwortlichkeiten wünschen. Die Herausforderung für das

HR-Management besteht darin, eine integrierte Personalstrategie zu

entwickeln (ein Ansatz, der von wachstumsstarken Unternehmen viermal

häufiger angewandt wird) und die richtigen Talentanalysen

vorzunehmen, um fundierte Entscheidungen über die zukünftige Grösse

und Struktur des Unternehmens treffen zu können. Jedoch analysiert

weltweit nur ein Drittel der Organisationen die Effizienz ihrer

Talent-Strategien und versteht, welche Auswirkungen es hat, wenn

Talente selbst aufgebaut, extern rekrutiert, temporär beschäftigt

oder stattdessen Prozesse automatisiert werden, um Arbeitsplätze

einzusparen. "Es ist entscheidend, Arbeitsplätze und Menschen auf

zukünftige Wertschöpfung auszurichten und eine Strategie zu

etablieren, die zukunftsfähige Qualifikationen und Verhaltensweisen

belohnt", erklärt Sebastian Karwautz.



Markenwirkung aufbauen: Für Arbeitnehmer und Arbeitssuchende ist

es wichtig, wie ein Unternehmen seine Geschäfte führt und die Werte

seiner Marke wahrt. In einer transparenten Welt, in der die sozialen

Medien immer relevanter werden, verschwimmen die Grenzen zwischen der

Consumer Brand eines Unternehmens und seiner Employee Value

Proposition (EVP). Um den Beitrag besser abzubilden, den z. B.

befristete Mitarbeiter und Freiberufler leisten, hat sich in vielen

Unternehmen die EVP in Richtung einer Talent Value Proposition (TVP)

entwickelt.Der Grund: Erfolgreiche Unternehmen wollen sicherstellen,

dass ihre Marke alle Beschäftigungsgruppen anspricht. 68 Prozent der

wachstumsstarken Unternehmen weltweit passen ihre TVP für

verschiedene Gruppen an (z.B. für befristet Beschäftigte), während

unter den moderat wachsenden Unternehmen lediglich 47 Prozent solche

Anpassungen vornehmen. Die Total-Rewards-Philosophie eines

Unternehmens ist ein Bereich, in dem die Markenwerte brillieren

können: Erfolgreiche Mitarbeiter arbeiten viermal häufiger für ein

Unternehmen, das Gleichbehandlung in Bezug auf Bezahlung und

Beförderungsentscheidungen gewährleistet (78 Prozent vs. 18 Prozent).



Arbeitsalltag sinnvoll gestalten: Ein von Effektivität und

Relevanz geprägter Arbeitsalltag ist unerlässlich, um Spitzentalente

ans Unternehmen zu binden. Erfolgreiche Mitarbeiter arbeiten dreimal

häufiger für ein Unternehmen, das schnelle Entscheidungsprozesse

ermöglicht (81 Prozent vs. 26 Prozent) und Tools sowie Ressourcen zur

Verfügung stellt, damit Arbeit effizient erledigt werden kann (82

Prozent vs. 30 Prozent). Personalisierte und einfache

Weiterbildungspläne stehen bei Mitarbeitern hoch im Kurs - mehr als

die Hälfte (56 Prozent) der Arbeitnehmer weltweit wünscht sich eine

kuratierte Weiterbildung, die ihnen hilft, ihre Fähigkeiten weiter zu

entwickeln und sich auf zukünftige Jobs vorzubereiten. Das Konzept

des kuratierten Lernens ist nichts Neues. Neu sind jedoch die Ziele,

die damit verfolgt werden: Die Studie zeigt, dass für Mitarbeiter

weltweit kreatives Denken und die Weiterbildung im Bereich

Technologie die wichtigsten Skills sind, um konkurrenzfähig zu

bleiben. "Insbesondere Technologie spielt dabei eine entscheidende

Rolle", kommentiert Karwautz. "So sind z. B. der Remote-Zugriff auf

Arbeitsdokumente, die intuitive Erledigung von HR-Aufgaben mit

digitalen Tools oder eine onlinebasierte Zusammenarbeit mit Kollegen

immer noch nicht selbstverständlich." Im Hinblick auf den Grad der

Digitalisierung bezeichnen weltweit Führungskräfte von

wachstumsstarken Unternehmen ihre Organisation doppelt so häufig als

digitalisiert wie Führungskräfte von Unternehmen mit moderatem

Wachstum.



Mitarbeiterbasierten Wandel einleiten: Um sicherzustellen, dass

Mitarbeiter im Mittelpunkt des Wandels stehen, sollte die

HR-Abteilung ein Mitspracherecht bei der Business Transformation

haben. Die Studie ergab, dass weltweit 61 Prozent der

HR-Führungskräfte an der Planung grosser Veränderungsprojekte und 54

Prozent an der Umsetzung dieser Pläne beteiligt sind. Aber nur zwei

von fünf HR-Führungskräften waren bereits während der

Ideenfindungsphase der Transformationsinitiativen involviert.

HR-Abteilungen sehen mangelnde Offenheit und fehlendes Commitment

seitens der Mitarbeiter als wesentliche Hindernisse für die

Verfestigung von Veränderungen: "Mitarbeiterfluktuation" und ein

"Rückgang des Mitarbeitervertrauens" sind weltweit zwei der grössten

Herausforderungen im kommenden Jahr.



"Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen sowie der

voranschreitenden Automatisierung und den Fortschritten in der

Künstlichen Intelligenz sind jetzt die Unternehmen am Zug: Sie müssen

einen talentbasierten Wandel einleiten. Das unterstreichen auch die

Studienergebnisse, die aufzeigen, wie wichtig es ist, dass sich

Transformationsbemühungen auf den Menschen fokussieren. Von ähnlich

grosser Bedeutung ist der Einsatz besserer Workforce-Metrics, denn so

lässt sich besser verstehen, wie Menschen Veränderungen erleben und

annehmen", erläutert Sebastian Karwautz.



Einen Link zum Download des vollständigen Studienberichts finden

Sie hier: www.mercer.ch/newsroom/global-talent-trends-2019.html.



