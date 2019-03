(shareribs.com) London 12.03.2019 - Kupfer und Nickel klettern am Dienstag deutlich, gestützt von einem schwachen US-Dollar, aber auch von neuem Optimismus hinsichtlich des Brexits. In den Handelsgesprächen zwischen China und den USA gibt es derweil kaum Fortschritte. Kupfer und Co lagen zuletzt etwas unter Druck, bedingt durch einen festeren US-Dollar und neuerliche Zurückhaltung seitens der Marktteilnehmer, ...

