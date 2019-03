Nach dem kräftigen Anstieg des Vortags zeichnet sich an der Wall Street am Dienstag eine behauptete Eröffnung ab. Der Future auf den S&P-500 pendelt um den Schlusskurs vom Montag. Der Nasdaq-Future liegt 0,1 Prozent im Plus.

Stützend wirken neue Nachrichten zum Thema Brexit. Die britische Premierministerin Theresa May hat am Montag Zugeständnisse aus Brüssel erhalten, die ihr am Dienstag bei der Abstimmung im britischen Unterhaus über die Vereinbarung zum Austritt Großbritanniens aus der EU zugute kommen könnten.

An US-Konjunkturdaten werden noch vor der Startglocke die Verbraucherpreise und Daten zu den Realeinkommen jeweils für Februar veröffentlicht. Volkswirte schätzen, dass die Verbraucherpreise im vergangenen Monat insgesamt ebenso wie in der Kernrate um durchschnittlich 0,2 Prozent gestiegen sind. Eine geringe Teuerung nimmt den Druck von der US-Notenbank, die Zinsen zu erhöhen, wovon letztlich die Aktienmärkte profitieren dürften.

Unternehmensnachrichten sind derweil rar. Die Boeing-Aktie dürfte nach dem Kurseinbruch des Vortages erneut nachgeben. Sie wird vorbörslich 2 Prozent niedriger gestellt. Nach dem Absturz einer 737-MAX der Ethiopian Airlines sind viele weitere Staaten dem Beispiel Chinas und Äthiopiens gefolgt und haben den Einsatz dieses Flugzeugtyps vorerst untersagt. Zudem lassen viele Fluggesellschaften die 737-MAX ihrer Flotten auch freiwillig am Boden. Boeing selbst hat ein Update der Software des betroffenen Flugzeugtyps angekündigt.

