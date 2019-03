FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versorger Innogy geht in Polen in die Offensive. Anfang April will die Tochter Innogy Polska das nach eigenen Angaben "größte eCarsharing-Angebot in Polen - und wahrscheinlich auch eines der größten in Europa" starten. Innerhalb weniger Wochen sollen die Bürger in Warschau 500 elektrisch betriebene BMW i3-Fahrzeuge nutzen können.

"Als Vorreiter für Elektromobilität treibt Innogy das Thema auch international voran. Wir entwickeln neue Geschäftsmodelle für unser Unternehmen, die gleichzeitig einen hohen Nutzen für Bürger und Kunden stiften", sagte Vertriebsvorstand Martin Herrmann.

Innogy Polska betreibt in der polnischen Hauptstadt bereits 30 Ladepunkte für Elektroautos. Anfang April sollen 30 weitere Schnellladestationen dazu kommen.

March 12, 2019

