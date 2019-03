Bern/Kirchberg (ots) -



Wer eine Reka-Card hat, den freuts: Neu kann auch an den über

3'000 öffentlichen Selecta-Automaten schweizweit mit der Reka-Card

bezahlt werden. Es geht ganz schnell. Produkt wählen - Karte

hinhalten - Produkt entnehmen.



Reka-Card: vergünstigte Freizeit und Verpflegung



Die Reka-Card gibts bei mehr als 4'100 Schweizer Unternehmen

vergünstigt als Lohnnebenleistung. Dank der Karte geniessen

Mitarbeitende Freizeit, Ferien und Verpflegung günstiger. Zu den

10'000 Annahmestellen zählen nebst dem öffentlichen Verkehr

Bergbahnen, Reisebüros, Tankstellen, Hotels, Restaurants und jetzt

auch Selecta-Automaten.



Selecta: grosse Auswahl auf Knopfdruck



Mit den Selecta-Automaten erweitert Reka die Akzeptanzstellen um

über 30 %. Sie finden sich überall unterwegs an Bahnhöfen,

Tankstellen, vor Läden, auf der Autobahn usw. und bieten mit Snacks,

Softdrinks und Heissgetränken Verpflegungsmöglichkeiten zu jeder

Tages- und Nachtzeit.



Dank der neuen Zahlungsmöglichkeit wird das Angebot der

Selecta-Automaten für Reka-Card-Inhaberinnen und -Inhaber günstiger.

Und Selecta bietet den Kunden nebst Bargeld, Handypayment,

Kreditkarten und Twint eine weitere Zahlungsmöglichkeit. Akzeptiert

werden die bargeldlosen Reka-Geld-Formen «Reka-Check» und

«Reka-Lunch».



Über die Schweizer Reisekasse (Reka)



Als moderne Non-Profit-Organisation zählt Reka zu den

bedeutendsten touristischen Unternehmen der Schweiz. Mit ihren

Geschäftsfeldern Ferien und Geld - daher auch der Name Reisekasse -

führt sie einen einzigartigen Betrieb, der sowohl im Wirtschafts- wie

auch im Tourismusumfeld hohe Glaubwürdigkeit geniesst.



Reka blickt auf 80 Jahre Erfahrung als Geldinstitut und in der

Ferienvermittlung zurück. Sie entstand 1939 als nicht

gewinnorientierte Genossenschaft, getragen von bedeutenden Schweizer

Unternehmen, Arbeitnehmerverbänden und Tourismusorganisationen.



Das Verkaufsvolumen im Geschäftsfeld Reka-Geld betrug 2018 617,7

Mio. CHF. Parallel dazu erzielte Reka mit ihren Ferienwohnungen und

Feriendörfern rund 900'000 Übernachtungen in der Schweiz sowie im

umliegenden Ausland.



Über Selecta Schweiz



Selecta wurde 1957 von Joseph Jeger in Murten gegründet. Heute

beschäftigt die Selecta Schweiz mit Hauptsitz in Kirchberg (BE) 900

Mitarbeitende. Selecta ist mit rund 29'000 Verkaufspunkten in der

Schweiz die führende Anbieterin für Kaffeeservice und

Pausenverpflegung aus dem Automaten. Bis zu 1 Million Konsumenten

verpflegt Selecta täglich. Selecta ist Expertin in der Zubereitung

und dem Service von qualitativ hochwertigen Kaffeegetränken. Seit

2012 bietet Selecta zusammen mit dem Partner Starbucks Kaffeelösungen

für unterwegs und am Arbeitsplatz an. Die exklusiven Marken «Lavazza»

und «Massimo Cerutti» sowie eine breite Palette an Kaltgetränken und

Snacks ergänzen das Angebot.



Die Selecta Schweiz ist eine Tochtergesellschaft der Selecta AG.

Diese ist heute in 16 Ländern Europas aktiv und beschäftigt mehr als

9'000 hoch qualifizierte Mitarbeitende. Sie erwirtschaftet einen

Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro. Seit Dezember 2015 gehört die

Selecta AG zum weltweit führenden Investmentunternehmen KKR.



