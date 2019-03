Lauf a. d. Pegnitz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Danke sagen: Zum Muttertag 2019 zeigt THOMAS SABO eine paradiesische Vielfalt von Designs, die Herzensangelegenheiten ausdrücken - von tropischen Schmuckstatements über liebevolle Charms bis zu persönlichen Gravuren.



Spielerisch kombinieren und individualisieren steht dabei im Mittelpunkt der THOMAS SABO Kampagne: Die handgearbeiteten Kollektionsneuheiten laden dazu ein, unterschiedliche Farben, Formen und Stilistiken zu entdecken und der eigenen Mutter so paradiesische Schmuckkreationen zu schenken. Highlights sind detailliert gearbeitete Libellenanhänger als schillernde Glücksbringer, ein tropischer Lebensbaum, der dazu inspiriert, das Leben zu genießen, und facettenreiche Charms, die, teilweise versehen mit einer persönlichen Gravur, ein Lächeln ins Gesicht zaubern.



Als Dankeschön schenkt THOMAS SABO allen Kunden ab einem festgelegten Einkaufswert kleine Überraschungen wie den Duft Charm Club Hello gratis dazu, die den symbolischen "Hello Mom, I love you"-Slogan der Kampagne in allen THOMAS SABO Shops, online unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern perfekt unterstreichen.*



*In ausgewählten Märkten.



Promotion-Zeiträume: Großbritannien, Irland: 21.03.-31.03.2019 Ungarn, Spanien, Portugal, Litauen: 25.04.-05.05.2019 Asien, USA, Kanada, Australien, Südafrika: 02.05.-12.05.2019 Europa (mit Ausnahme der aufgeführten Länder): 02.05.-12.05.2019 Frankreich, Schweden: 16.05.-26.05.2019



Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial zum Download bereit: http://ots.de/AgBsLd



Über THOMAS SABO



THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.800 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO rund 500 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.



OTS: THOMAS SABO GmbH & Co.KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78321 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78321.rss2



Pressekontakt: THOMAS SABO GmbH & Co. KG Felizia Kindermann Head of International & Corporate PR Tel: +49 - (0)9123 - 9715 0 Mail: press@thomassabo.com



THOMAS SABO GmbH & Co. KG Sarina Förster PR Manager Deutschland Tel: +49 - (0)9123 - 9715 786 Mail: s.foerster@thomassabo.com



http://instagram.com/thomassabo http://twitter.com/THOMASSABO http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial