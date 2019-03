-------------------------------------------------------------- DQS-Webinar ISO 50001:2018 http://ots.de/vh4oeZ --------------------------------------------------------------



Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) hat von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) die Akkreditierung für die in 2018 revidierte internationale Norm für Energiemanagementsysteme ISO 50001 erhalten und kann jetzt akkreditierte Zertifikate ausstellen. In einer Begutachtung durch die DAkkS hat die DQS den Nachweis erbracht, dass sie Zertifizierungsverfahren im Zusammenhang mit ISO 50001 fachlich kompetent und unter Beachtung gesetzlicher sowie normativer Anforderungen durchführt. Für zertifizierte Unternehmen wiederum bringt ein akkreditiertes Zertifikat den Vorteil der internationalen Anerkennung und Vergleichbarkeit und damit auch Marktvorteile mit sich. Interessierte Unternehmen können sich am 09.04.2019 in einem kostenfreien Webinar über die Neuerungen der revidierten Norm informieren. Anmeldung unter http://bit.ly/2TjIn2H



Energiemanagement: Beitrag zum Klimaschutz



Seit ihrer Veröffentlichung in 2011 ist ISO 50001 eine Erfolgsgeschichte. Die Zahl der Organisation, die dieses strategische Tool nutzen, um ihre energiebezogene Leistung zu verbessern, steigt von Jahr zu Jahr stetig an. ISO 50001 hat dazu beigetragen, in Unternehmen die Ressource Energie systematisch zu nutzen, und leistet somit einen unverzichtbaren Beitrag zu einer der großen Herausforderungen, dem Klimaschutz. Julian König, DQS-Projektmanager für ISO 50001: "Unsere Erfahrung als internationale Zertifizierungsgesellschaft bestätigt diesen Erfolg, und wir können in unseren Audits heute auf herausragenden erreichten Ziele der zertifizierten Organisationen aufsetzen." Weltweit hat die DQS aktuell rund 1.000 Zertifikate nach ISO 50001 vergeben. In Deutschland hält die DQS mit 650 Zertifikaten eine marktführende Position.



DQS-Webinar "Neuerungen im Energiemanagement"



Julian König, DQS-Experte für ISO 50001 ist auch Moderator des >>> kostenfreien DQS-Webinars "ISO 50001:2018 - Neuerungen im Energiemanagement" am 09.04.2019 von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr.



Teilnehmer erhalten einen guten Überblick über die wesentlichsten Änderungen in der internationalen Norm und die Kernanforderungen. Sie bekommen zudem eine kurze, kompakte Information über den ersten Schritt im DQS-Auditprozess, die Durchführung einer Bereitschaftsbewertung.



>>> Anmeldung zum kostenfreien Webinar unter http://bit.ly/2TjIn2H



Informationen zum Moderator:



Julian König ist seit 2013 als Projekt- bzw. Produktmanager für das Regelwerk ISO 50001 für die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) GmbH tätig. Er leitet nationale und internationale Zertifizierungsprojekte und unterstützt Unternehmen vor allem bei der Berücksichtigung von gesetzlichen Vorgaben, welche mit der ISO 50001-Zertifizierung verbunden sind. Zudem obliegt Julian König die Leitung des nationalen Key Account Managements sowie die Koordination der regelwerksübergreifenden Fachexperten innerhalb der DQS



DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen



Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als einziger großer Zertifizierer auf die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzielte die Gruppe 2017 einen Jahresumsatz von rund 145 Millionen Euro.



Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60 Ländern und 63.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländern repräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die Bereiche Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, Chemische Industrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation. (Stand 11/2018)



