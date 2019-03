Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sonntag, 17. März 2019, 18.00 Uhr Erstausstrahlung



Am Donnerstag, 21. März 2019, öffnet die Buchmesse Leipzig ihre Tore. Bis zum Sonntag, 24. März 2019, stellen Verlage ihre Frühjahrsproduktionen vor, die Jagd nach den herausragenden Büchern der Saison ist eröffnet. 3sat-"Buchzeit" hat schon mal vorsortiert. Im Lokal Oosten im Frankfurter Osthafen diskutieren Barbara Vinken, Sandra Kegel, Katrin Schumacher und Gert Scobel am Sonntag, 17. März 2019, 18.00 Uhr, über ausgewählte Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt und geben persönliche Lesetipps.



Am 6. März 2019 wurde der Schriftsteller Günter Kunert 90 Jahre alt. Anlass, ein 45 Jahre altes Manuskript, das der Autor zufällig in einer Truhe wiederfand, zu veröffentlichen. "Die zweite Frau" ist ein Roman, der zu DDR-Zeiten, als Kunert ihn schrieb, nie hätte erscheinen können. Ein Mann sucht nach einem Geschenk für den 40. Geburtstag seiner Frau. Im Intershop ist das Angebot natürlich attraktiver, doch gerade hier entschlüpfen ihm unbedachte politische Bemerkungen. Eine politische Tragikomödie.



Eine Schriftstellerin findet Tagebuchaufzeichnungen aus ihrer Jugend. Als junge Frau ist sie nach New York gegangen, um dort an ihrem ersten Roman zu arbeiten. Durch die Wände ihres billigen Apartments dringen täglich die Wehklagen einer Frau. Eines Tages hört sie Berichte über Misshandlung, Kindstod und Mord. Siri Hustvedt hat mit "Damals" einen Roman über ein Verbrechen geschrieben, aber auch über das Wechselspiel von Fiktion und Wirklichkeit und die Wirkkraft der Zeit.



Jirí Hájícek ist einer der großen Autoren Tschechiens, dem diesjährigen Gastland der Leipziger Buchmesse. Der Protagonist in seinem Roman "Der Regenstab" ist ein Mann mittleren Alters aus der Stadt, der von Stress und Schlaflosigkeit geplagt wird. Ruhe sucht er in seinem Heimatdorf. Doch was er dort findet, ist alles andere als ein Idyll. Nicht nur, dass eine frühere Geliebte ihn bedrängt, er wird auch mit krummen Geschäften im Ort konfrontiert.



Victor Pouchet ist mit seinem Roman "Warum die Vögel sterben" in Frankreich das Debüt des Jahres gelungen. In der Normandie regnet es tote Vögel vom Himmel, in Paris nimmt davon kaum einer Notiz. Nur ein junger, promotionsmüder Student will herausfinden, was in seiner Heimat vor sich geht. Auf einem Vergnügungsschiff auf der Seine beginnt er seine Reise, die sein Leben verändern wird.



Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Weitere Informationen unter https://ly.zdf.de/0oq/



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/buchzeit



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121