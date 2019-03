UTRECHT (Niederlande), March 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) ("Merus", "wir", "unser" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das Biclonics, neuartige Therapeutika mit humanen bispezifischen Antikörpern in voller Länge, entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass Dr. Ton Logtenberg, Chief Executive Officer, am Dienstag, 12. März 2019, um 9:50 Uhr (amerikanische Ostküstenzeit) auf der 39. jährlichen Gesundheitskonferenz von Cowen & Co. einen Unternehmensüberblick präsentieren wird.

Ein Live-Webcast der Präsentation wird auf der Seite für Anleger und Medien auf der Website des Unternehmens, http://www.merus.nl, verfügbar sein. Eine Aufzeichnung der Präsentation wird archiviert und ist nach der Veranstaltung für einen begrenzten Zeitraum auf der Website von Merus verfügbar.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das unter der Bezeichnung Biclonics innovative Therapeutika aus humanen bispezifischen Antikörpern in voller Länge entwickelt. Biclonics basieren auf dem vollständigen IgG-Format und werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In präklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Programme erhalten Sie auf der Website von Merus: www.merus.nl.

