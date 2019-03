Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer Sitzung am letzten Donnerstag wie erwartet auf die starke Eintrübung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds reagiert, so die Analysten der Nord LB.Wenig überraschend sei die Entscheidung gewesen, dass die Leitzinsen unangetastet und somit auf ihren historischen Tiefstständen bleiben würden. Allerdings habe die EZB - für einige Marktteilnehmer überraschend - bereits im März neue Beschlüsse gefasst. So sei die Formulierung der Forward Guidance für die zukünftige Entwicklung der Leitzinsen derart verändert worden, dass bis Ende 2019 Leitsätze auf dem aktuellen Niveau erwartet würden. Aus Sicht der Analysten werde der Einlagesatz frühestens ab Mitte 2020 angehoben. Eine erste Erhöhung des Hauptrefinanzierungssatzes rücke aus Sicht der Analysten sogar erst zum Jahresende 2020 auf die Agenda der Notenbank. Die Forward Guidance für die Reinvestmentpolitik sei unverändert geblieben, wegen des Bezugs auf den ersten Zinsschritt habe sich aber auch hier der Zeitplan verschoben. ...

