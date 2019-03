DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.787,70 -0,05% +11,71% Euro-Stoxx-50 3.294,43 -0,30% +9,76% Stoxx-50 3.038,03 -0,36% +10,07% DAX 11.512,84 -0,27% +9,03% FTSE 7.158,48 +0,39% +5,98% CAC 5.251,20 -0,28% +11,00% Nikkei-225 21.503,69 +1,79% +7,44% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,49 +10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,07 56,79 +0,5% 0,28 +23,9% Brent/ICE 67,06 66,58 +0,7% 0,48 +22,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,23 1.292,98 +0,3% +3,26 +1,1% Silber (Spot) 15,41 15,32 +0,6% +0,09 -0,6% Platin (Spot) 830,38 819,00 +1,4% +11,38 +4,3% Kupfer-Future 2,94 2,90 +1,2% +0,03 +11,3%

Die Ölpreise profitieren weiter von der Erwartung eine knapperen Angebots. Marktteilnehmer verweisen darauf, dass die Opec auch für die zweite Jahreshälfte Fördermengenkürzungen signalisiert hat. Überdies verhindert im von politischen Unruhen geplagten Venezuela ein massiver Stromausfall den Export venezolanischen Öls.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem kräftigen Anstieg des Vortags zeichnet sich an der Wall Street am Dienstag eine behauptete Eröffnung ab. Neben der Brexit-Debatte im britischen Parlament und der nachfolgenden Abstimmung über die Austrittsvereinbarung mit der EU dürfte das Interesse heimischen Konjunkturdaten gelten. Noch vor der Startglocke werden die Verbraucherpreise und Daten zu den Realeinkommen jeweils für Februar veröffentlicht. Volkswirte schätzen, dass die Verbraucherpreise im vergangenen Monat insgesamt ebenso wie in der Kernrate um durchschnittlich 0,2 Prozent gestiegen sind. Eine geringe Teuerung nimmt den Druck von der US-Notenbank, die Zinsen zu erhöhen, wovon letztlich die Aktienmärkte profitieren dürften.

Unternehmensnachrichten sind derweil rar. Die Boeing-Aktie dürfte nach dem Kurseinbruch des Vortages erneut nachgeben. Sie wird vorbörslich 2,4 Prozent niedriger gestellt. Nach dem Absturz einer 737-MAX der Ethiopian Airlines sind viele weitere Staaten dem Beispiel Chinas und Äthiopiens gefolgt und haben den Einsatz dieses Flugzeugtyps vorerst untersagt. Zudem lassen viele Fluggesellschaften die 737-MAX ihrer Flotten auch freiwillig am Boden. Boeing selbst hat ein Update der Software des betroffenen Flugzeugtyps angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten haben sich die Anfangsgewinne bis zum Dienstagmittag wieder verflüchtigt. Die Zugeständnisse der EU in Sachen Brexit-Deal, quasi in letzter Sekunde vor der nächsten Abstimmung darüber im Londoner Unterhaus, werden zwar als Entspannungssignal empfunden. Gleichwohl halten sich die Zweifel, ob damit bei der Abstimmung am Abend eine neuerliche Ablehnung im britischen Parlament vermieden werden kann. Unter den größeren europäischen Aktien steigen Saint-Gobain mit einer Kaufempfehlung durch Barclays um 2,9 Prozent. Renault gewinnen 1,1 Prozent, gestützt von der erneuerten Allianz mit Nissan und Mitsubishi. Die drei Autobauer verpassen nach dem Skandal um Carlos Ghosn ihrem Bündnis nun ein neues Entscheidungsgremium. Klöckner & Co schießen um über 10 Prozent nach oben. Zahlen und vor allem der Ausblick werden im Handel als positive Überraschung bezeichnet. Um 2 Prozent geht es für Wacker Neuson nach oben, nachdem der Baumaschinenhersteller eine Sonderdividende angekündigt hat. FMC gewinnen 2,1 Prozent. Das Unternehmen will 6 Millionen Aktien zurückkaufen und einziehen. Die Post-Aktie zieht um 2 Prozent an. Rückenwind kommt von einer Kooperation im Paketgeschäft mit der Österreichischen Post. Deren Kurs steigt um 3,4 Prozent. VW (-0,9 Prozent) hat in der Kernmarke im vergangenen Jahr die Renditeziele verfehlt. Zudem sind die am Morgen vorgelegten Spartenergebnisse schwächer ausgefallen als gedacht. Bei Bayer (-1,4 Prozent) verweisen Händler weiter auf Risiken wegen des Unkrautvernichters Glyphosat. Eon fallen nach einer Abstufung durch die UBS um 1,4 Prozent. Uniper (+1,1 Prozent) zahlt trotz roter Zahlen eine höhere Dividende.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1252 -0,10% 1,1259 1,1227 -1,9% EUR/JPY 125,19 -0,17% 125,33 124,90 -0,4% EUR/CHF 1,1357 -0,20% 1,1379 1,1351 +0,9% EUR/GBP 0,8637 +1,50% 0,8522 0,8570 -4,0% USD/JPY 111,27 -0,04% 111,33 111,25 +1,5% GBP/USD 1,3035 -1,56% 1,3210 1,3098 +2,1% Bitcoin BTC/USD 3.862,00 +0,18% 3.825,25 3.842,00 +3,8%

Das Pfund kommt am Mittag wieder deutlicher zurück auf rund 1,3040 Dollar, nachdem es in der Nacht in einer ersten Reaktion auf die Zugeständnisse Brüssels an Großbritannien fast 1,33 Dollar erreicht hatte. Gedrückt wird das Pfund am Dienstagmittag von Aussagen des britischen Generalstaatsanwalts, der die juristischen Risiken der neuen Brexit-Vereinbarung als unverändert bezeichnet hatte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Dienstag mit teils kräftigen Gewinnen gezeigt. Der Technologiesektor wurde dabei in der gesamten Region favorisiert. Die Börsen folgten damit den guten Vorgaben der Wall Street. In den USA hatten taubenhafte Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell für positive Impulse gesorgt. Auch die in letzter Minute von der britischen Premierministerin Theresa May der EU abgerungenen Zugeständnisse zum sogenannten nordirischen "Backstop" hätten die Stimmung aufgehellt, hieß es. Sony gewannen in Tokio 2,5 Prozent, TDK 4,6 Prozent und Nintendo 3,4 Prozent. Damit folgten Technologieaktien ihren US-Pendants. Diese waren angetrieben worden von Konsolidierungsfantasie, nachdem Nvidia die Übernahme von Mellanox Technologies angekündigt hatte. Auch in Seoul zeichneten Technologiewerte für den Anstieg des Index verantwortlich. Samsung Electronics und SK Hynix gewannen 2,3 bzw. 1,7 Prozent. Nachdem Apple im US-Handel nach positiven Analystenkommentaren kräftig zulegt hatten, ging es für Aktien von Apple-Zulieferern deutlich nach vorn. In Taiwan stiegen Largan um 2,9 Prozent und Taiwan Semiconductor um 2,2 Prozent, Genius Optical 3,3 und Merry Electronics um mehr als 1 Prozent. Nach oben ging es auch für Ölaktien. Santos stiegen um 1,9 Prozent, Woodside um 0,7 Prozent. Berichte, wonach Saudi-Arabien die gesamte Ölförderung ab April unter die Marke von 10 Millionen Barrel pro Tag drücken will, trieben die Ölpreise nach oben. Auch an anderen Börsen der Region gewannen Ölwerte hinzu. So kletterten in Hongkong CNOOC um 1,1 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt engen sich am Dienstag kräftig ein. Gestützt wird die Stimmung von der gestiegenen Wahrscheinlichkeit, dass das britische Unterhaus in einer Abstimmung am Abend dem von London und Brüssel ausgehandelten Brexit-Kompromiss zustimmen wird. Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben eine rechtsverbindliche Zusatzvereinbarung zum Brexit-Deal getroffen, die die sogenannte Backstop-Regelung der freien Grenze zwischen Irland und Nordirland zeitlich begrenzen soll auf Ende 2020. Dennoch bleiben die Zweifel groß, zumal Oppositionsführer Corbyn von der Labour-Partie bereits dazu aufgerufen hat, den Brexit-Deal weiter abzulehnen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen verfehlt Renditeziel bei Kernmarke 2018

Die Kernmarke von Volkswagen hat vergangenes Jahr trotz steigender Umsätze weniger verdient. Das Ziel einer bereinigten operativen Marge von 4 bis 5 Prozent hat die Hauptmarke des DAX-Konzerns zudem mit 3,8 Prozent verfehlt. Im Jahr zuvor hatte VW Pkw noch eine Rendite von 4,2 Prozent erzielt. Zur Begründung verwies VW anlässlich der Jahrespressekonferenz des Konzerns auf Wechselkurseffekte und Vorleistungen für neue Produkte. Grund für den Gewinnrückgang sind aber auch die Turbulenzen infolge der Umstellung auf die neuen Abgasregeln WLTP. VW konnte Kunden wegen Verzögerungen bei der Zertifizierung auf den neuen Standard lange Zeit nur eine begrenzte Anzahl von Autos liefern. Angesichts der zudem schwierigen Branchenlage zum Ende des Jahres hatte VW bereits im Herbst angekündigt, dass die Rendite eher am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite liegen dürfte.

Volkswagen-Chef Diess bekommt deutlich mehr Gehalt

Die gute wirtschaftliche Entwicklung von Volkswagen und der Aufstieg zum CEO haben Herbert Diess vergangenes Jahr einen Gehaltssprung beschert. Die Gesamtvergütung des Managers lag 2018 bei knapp 8,5 Millionen Euro, wie aus dem Geschäftsbericht des Konzerns hervorgeht. Im Jahr davor, als er die Kernmarke geführt hat aber noch nicht Konzernchef war, hatte Diess gut 5,2 Millionen Euro verdient. Diess hatte im Frühjahr 2018 Matthias Müller an der Spitze der Volkswagen AG abgelöst. Müller hatte 2017 ein Gesamtgehalt von rund 10,3 Millionen Euro erhalten.

BVR: Staat sollte sich aus Großbanken-Beteiligung zurückziehen

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) sieht eine Staatsbeteiligung an Großbanken skeptisch. "Es ist an der Zeit, dass sich der Bund möglichst bald aus dem Thema Großbankenbeteiligung zurückzieht und so die Möglichkeit schafft, Markterfolg ohne Staatsbeteiligung zu testen", sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak bei der Jahrespressekonferenz des Verbands in Frankfurt.

Zahl der Volksbanken 2018 weiter gesunken

Die Zahl der Volks- und Raiffeisenbanken ist auch 2018 weiter geschrumpft, allerdings hat sich der Trend verlangsamt. So gab es zum Ende des Jahres 875 Genossenschaftsbanken. "Ende 2018 war das - wie im letzten Jahr schon angekündigt - ein moderater Rückgang um 40 Banken", sagte Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), auf der Jahrespressekonferenz in Frankfurt. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Banken fusionsbedingt um 57 gesunken.

Auch Freenet stellt Eilantrag gegen 5G-Auktion

Gut eine Woche vor der geplanten Auktion der Frequenzen für den Echtzeitmobilfunk 5G hat auch das Telekomunternehmen Freenet einen Eilaltrag gegen das Bieterverfahren gestellt. "Der Antrag ist am Montagabend bei uns eingegangen", sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Köln zu Dow Jones Newswires. Zuvor hatten bereits die drei Netzbetreiber Deutsche Telekom, Telefonica und Vodafone gegen die Auktion geklagt.

Klöckner profitiert von höheren Preisen und Digitalisierung

Der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co hat 2018 von der robusten konjunkturellen Entwicklung in den USA und den steigenden Preisen profitiert. Auch sein Optimierungsprogramm sowie die zunehmende Digitalisierung hat der Gesellschaft Rückenwind gegeben. Für das laufende Jahr geht das im SDAX-notierte Unternehmen von einem weiteren Wachstum aus. Bei der Dividende will für 2018 Klöckner & Co wie im Vorjahr 30 Cent je Aktie zahlen.

Uniper könnte Weg für Fortum-Herrschaft freimachen

Der Energieversorger Uniper sperrt sich nicht mehr prinzipiell dagegen, dass der neue Großinvestor Fortum die Kontrolle übernimmt. Finanzvorstand Christopher Delbrück schloss bei der Präsentation der Bilanz für 2018 nicht mehr aus, das russische Wassergeschäft abzugeben. Die winzige Einheit der großen Russland Tochter Unipro hindert den finnischen Stromkonzern bisher daran, die Mehrheit bei den Düsseldorfern zu übernehmen.

Nordex erhält Aufträge über 108 MW in Griechenland

Der Windanlagenbauer Nordex hat Aufträge in Griechenland an Land gezogen. Wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, hat die Terna Energy insgesamt 36 Anlagen unterschiedlicher Turbinentypen mit einer Kapazität von insgesamt 108 Megawatt bestellt. Darin enthalten sei zudem ein Premium-Service-Vertrag über eine Laufzeit von fünf Jahren, welcher eine Verlängerungsoption um weitere fünf Jahren enthalte.

Amadeus Fire verdient 18 Prozent mehr und erhöht Dividende

Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat im vergangenen Jahr unter dem Strich fast 18 Prozent mehr verdient und will seinen Aktionären eine entsprechend höhere Dividende zahlen. Das Periodenergebnis nach Minderheiten stieg 2018 auf 24,2 Millionen Euro von 20,6 Millionen im Vorjahr, wie das Frankfurter Unternehmen mitteilte. Da auch in diesem Jahr der gesamte Gewinn ausgeschüttet werden soll, erhöht sich die Dividende um 70 Cent auf 4,66 Euro je Aktie.

Zur Rose expandiert in Frankreich

Die Online-Apotheke Zur Rose verstärkt sich mit einem Zukauf in Frankreich. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, erwirbt er den französischen Marktplatz Doctipharma von der Lagardère-Gruppe. Damit werde bereits bei Markteintritt eine starke Wettbewerbsposition erreicht.

Renault, Nissan und Mitsubishi schaffen für Bündnis neues Gremium

Die drei Autobauer Renault, Nissan und Mitsubishi wollen nach dem Skandal um Carlos Ghosn ihrem Bündnis ein neues Entscheidungsgremium verpassen. Es soll nun eine Instanz eingerichtet werden mit der Aufgabe, die Abläufe und die Governance zu überwachen, teilten die Konzerne mit. Renault-Chairman Jean-Dominique Senard wird hier auch als Chairman fungieren. Nissan-CEO Hiroto Saikawa, Renault-CEO Thierry Bollore und der Mitsubishi-Chef Osamu Masuko sollen dem Board ebenfalls angehören.

Luftfahrt-Koordinator warnt nach Boeing-Absturz vor "Schnellschüssen"

Der Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek (CDU), hat nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien vor übereiltem Handeln gewarnt. "Man muss jetzt keine Schnellschüsse machen, wenn man noch gar nicht weiß, was die Ursachen für den Absturz gewesen sind", sagte Jarzombek am Dienstag im RBB-Inforadio. Die Gründe seien nicht immer ganz so einfach, wie sie vielleicht zunächst auf der Hand lägen.

Ethiopian-Airlines-Piloten wurden zusätzlich geschult

Die Piloten der Ethiopian Airlines, die die Boeing 737 MAX fliegen, haben nach dem Absturz des gleichen Modells der Lion Air im vergangenen Jahr zusätzliche Schulungen zur Flugsoftware erhalten. Dies gelte auch für die Piloten der vor wenigen Tagen verunglückten Maschine, sagte der Managing Director der Fluglinie, Esayas Woldemariam.

