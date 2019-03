BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hat eine Senkung der Unternehmenssteuern in Deutschland angemahnt. "Dort besteht dringender Handlungsbedarf", sagte er laut einer Mitteilung des Institutes. "Der Steuersatz auf einbehaltene Gewinne liegt mit rund 30 Prozent deutlich über dem Niveau vergleichbarer Länder", erklärte der Ökonom.

Von den sieben führenden Industrieländern (G7) habe derzeit nur Frankreich mit 33 Prozent einen höheren Satz. Dieser werde aber bald auf 28 Prozent gehen, und weitere Senkungen auf 25 Prozent seien bereits beschlossen. Andere Länder hätten ebenfalls die Steuern gesenkt, vor allem die USA.

"Um Steueraufkommensverluste durch Gewinnverlagerung ins Ausland einzudämmen und Investitionen und Arbeitsplätze in Deutschland zu halten, sollte die Bundesregierung dem Beispiel Frankreichs folgen und die Steuerbelastung ebenfalls schrittweise in Richtung 25 Prozent verringern", schlug Fuest vor. Außerdem solle man mit beschleunigten steuerlichen Abschreibungen Investitionsanreize verbessern. Sinkende Unternehmenssteuern würden die Investitionen in Deutschland steigern und dadurch den viel kritisierten Export-Überschuss senken, sagte der Ifo-Chef.

