Sonntag, 17. März 2019, 20.15 Uhr Erstausstrahlung



3sat präsentiert am Sonntag, 17. März 2019, um 20.15 Uhr die Höhepunkte der "Verleihung Deutscher Kleinkunstpreis 2019". Bei der Verleihung, die am 10. März 2019 auf der Bühne des Mainzer unterhauses stattfand, zeigten die Preisträger Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen. Urban Priol moderierte die Veranstaltung.



Bereits zum 47. Mal hat das Mainzer Forum-Theater mit dem Deutschen Kleinkunstpreis eine der bedeutendsten Auszeichnungen ihrer Art im deutschsprachigen Raum verliehen. Seit 1972 wählt eine vom unterhaus berufene Fachjury herausragende Künstler des Jahres in verschiedenen Kategorien. Die Preisträger 2019 sind: Christian Ehring (Kabarett), Dota (Musik), BlöZinger (Kleinkunst), Lara Stoll (Förderpreis) und Willi Resetarits (Ehrenpreis).



