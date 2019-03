Die Gewinne von Digitalunternehmen sollten konsequent besteuert und nicht in Steueroasen verschoben werden, meint Steinmeier.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine konsequente Besteuerung internationaler Digitalkonzerne gefordert. Digitalunternehmen dürften Gewinne nicht in Steueroasen verschieben, sagte Steinmeier zum 100. Geburtstag der Internationalen Arbeitsorganisation ILO am Dienstag in Berlin. "Und da, wo das noch stattfindet, muss das beendet werden."

Denn für die Durchsetzung sozialer Rechte für die Arbeitnehmer im digitalen Umbruch seien vielfältige öffentliche Investitionen nötig, die ...

