Hofheim-Wallau (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Lebensmittelsicherheit hat höchste Priorität bei IKEA, und unsere Kunden sollten immer darauf vertrauen können, dass die Lebensmittel, die bei IKEA verkauft und serviert werden, sicher und gesund im Verzehr sind. Aus diesem Grund möchten wir unsere Kunden darüber informieren, dass SÖTSAK SKUMTOPP Schaumgebäck mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum im Zeitraum vom 12.03.2019 bis zum 18.04.2019 vorsorglich zurückgerufen wird.



Das Produkt enthält Molkepulver und stellt dadurch ein mögliches Gesundheitsrisiko für Kunden dar, die allergisch gegen Milch oder Milchbestandteile sind oder an einer Unverträglichkeit leiden. Auf dem Produkt wird Molkepulver zwar in der Zutatenliste genannt, Milch allerdings nicht.



Menschen, die nicht gegen Milch oder Milchbestandteile allergisch sind oder nicht an einer Unverträglichkeit leiden, können das Produkt ohne Bedenken verzehren. Allergiker oder Personen mit einer Unverträglichkeit gegenüber Milch oder Milchbestandteilen sollten dagegen SÖTSAK SKUMTOPP Schaumgebäck zum nächsten IKEA Einrichtungshaus zurückbringen. Dort wird ihnen der volle Kaufpreis zurückerstattet. Dafür ist kein Kaufnachweis erforderlich.



IKEA entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und dankt allen Kunden für ihr Verständnis.



Weitere Informationen erhalten Kunden unter der kostenfreien IKEA Rufnummer 0800-2255453.



OTS: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29291 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29291.rss2



Pressekontakt: Nathalie Schmoll Corporate Communications Tel.: (06122) 585 4479 Nathalie.schmoll@ikea.com