Führungsteam unterstützt Klienten bei der globalen Expansion in

Asien



Los Angeles (ots/PRNewswire) - Crowell & Moring LLP erweitert

derzeit seine Kapazitäten, um multinationalen Klienten zu helfen,

sich global auszudehnen und die gesetzlichen Bestimmungen in China

und der Asien-Pazifik-Region einzuhalten. Zu diesem Zweck hat das

Unternehmen vier Rechtsanwälte für internationales Handelsrecht und

globales Arbeitsrecht eingestellt: Die Partner Nicole J. Simonian (ht

tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2398911-1&h=2937124439&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2398911-1%26h%3D411

7392990%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%2

52FNicole-Simonian%26a%3DNicole%2BJ.%2BSimonian&a=Nicole+J.+Simonian)

und Evan Yee-Fan Chuck

&h=79650990&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%2

6o%3D2398911-1%26h%3D115345474%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.

com%252FProfessionals%252FEvan-Chuck%26a%3DEvan%2BYee-Fan%2BChuck&a=E

, der leitenden Rechtsberater Robert Clifton Burns

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2398911-1&h=775732597&u=https%3A

%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2398911-1%26h%3D3

783315347%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals

%252FRobert-Clifton-Burns%26a%3DRobert%2BClifton%2BBurns&a=Robert+Cli

und der Rechtsberater Jackson Pai

k/?t=0&l=de&o=2398911-1&h=1379910323&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl

ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2398911-1%26h%3D890369316%26u%3Dhttps%2

53A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FJackson-Pai%26a%3D

Jackson%2BPai&a=Jackson+Pai) werden in den Niederlassungen in Los

Angeles und in Washington tätig sein. Teil dieses Schritts ist auch,

dass Crowell & Moring International (CMI), die Tochtergesellschaft

der Firma für Rechtsberatung für globale öffentliche Richtlinien und

regulatorische Angelegenheiten, derzeit ein Büro in Schanghai mit

sieben Fachleuten für Handels-, Transaktions- und Steuerrecht

eröffnet, um global tätige Unternehmen, die sich mit Fragen zu

grenzüberschreitenden Transaktionen, Untersuchungsverfahren,

Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben befassen müssen, zu

unterstützen.



Verstärkung für die International Trade Group



Das Team kommt von Bryan Cave Leighton Paisner LLP und verstärkt

die Kapazitäten von Crowell & Moring, um Unternehmen bei der

Strukturierung, beim Aufbau und bei der Verwaltung der geschäftlichen

Tätigkeiten in Asien, Europa, im Nahen Osten und in Lateinamerika zu

unterstützen. Sie arbeiten bereits seit mehr als zwei Jahrzehnte

zusammen, wobei sie ausländischen Unternehmen Rechtsberatung

anbieten, die mit komplexen regulatorischen Sachverhalten zu tun

haben, wie etwa die Einhaltung des Kartellrechts und der Vorgaben für

eine Genehmigung durch das Komitee für ausländische Investitionen in

der Vereinigten Staaten (Committee on Foreign Investment in the

United States, CFIUS). Simonian, die als Co-Vorsitzende der

International Trade Group von Bryan Cave tätig war und deren Kanzlei

in Asien leitete, wird auch bei Crowell & Moring, neben John B. Brew

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2398911-1&h=1365143689&u=https%3

A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2398911-1%26h%3D

1291251557%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessional

, den
Co-Vorsitz der International Trade Group übernehmen. Simonian wird

Co-Vorsitz der International Trade Group übernehmen. Simonian wird

der Firma zudem als Leiterin der Abteilungen für internationales

Arbeitsrecht und für globale Versetzungen dienen. Chuck, der zuletzt

die Kanzlei von Bryan Cave in China leitete, soll Leiter der Kanzlei

des Unternehmens in Asien werden. Simonian, Chuck und Pai kommen in

das Büro in Los Angeles, während Burns vom Büro in Washington aus

seine Tätigkeit ausüben wird. Ihre Neueinstellung folgt im kurzen

Abstand auf die Einstellung von David Stepp im August, der zuvor

Partner bei Bryan Cave war.



"Wir freuen uns sehr darauf, diese breit aufgestellte Gruppe aus

hochkarätigen Juristen bei uns zu einer Zeit begrüßen zu können, in

der Fragen zum internationalen Handelsrecht, insbesondere in China,

für unsere Klienten eine überragende Bedeutung erhalten. Unser neues

Team kennt sich äußerst gut aus, wenn es um den besten Weg geht, wie

Klienten beim Transport von Gütern und Menschen sowie bei der

Bereitstellung von Dienstleitungen über Grenzen hinweg vorgehen

sollten, und das in der Welt von heute mit ihrem schwierigen globalen

Handelsklima", sagte Philip T. Inglima (https://c212.net/c/link/?t=0&

l=de&o=2398911-1&h=3898278211&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%

3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2398911-1%26h%3D2792487594%26u%3Dhttps%253A%25

2F%252Fwww.crowell.com%252Fprofessionals%252FPhilip-Inglima%26a%3DPhi

, Vorsitzender von Crowell &
Moring LLP. "Ihre gemeinsamen Fähigkeiten werden dafür sorgen, dass

Moring LLP. "Ihre gemeinsamen Fähigkeiten werden dafür sorgen, dass

wir unsere Kapazitäten ausbauen und unseren Klienten den besten

Service anbieten können, damit diese sich um die Belange ihres

Geschäfts und ihrer Lieferketten weltweit kümmern können."



Crowell & Moring International jetzt auch in Schanghai



Crowell & Moring International, eine Tochtergesellschaft von

Crowell & Moring LLP, eröffnet ein Büro in Schanghai, damit es

weltweit tätige Unternehmen, die grenzüberschreitende Geschäfte

abwickeln und sich mit Fragen des internationalen Handelsrechts sowie

mit Richtlinien und anderen regulatorischen Vorgaben befassen müssen,

unterstützen kann. Crowell & Moring International plant, in den

nächsten Wochen ein Team aus sieben hoch spezialisierten Fachleuten

bei sich aufzunehmen, die von Schanghai aus tätig sein werden. Diese

arbeiten bereits seit 2005 mit Simonian, Chuck und Stepp zusammen.

Mit der neuen Vertretung in Schanghai wachsen die Kapazitäten von

Crowell & Moring International, um Klienten auf dem chinesischen

Markt zu Diensten zu sein. Außerdem kann diese auf mehr als 30 Jahre

an Erfahrung aufbauen, die CMI bei der Beratung von

Geschäftsbetrieben in der Asien-Pazifik-Region gesammelt hat.



"Unsere Niederlassung in Schanghai wird in Verbindung mit unseren

in Los Angeles und Washington D.C. ansässigen Teams für

internationales Handelsrecht eine wertvolle Operationsbasis

darstellen, von wo aus wir Klienten dabei helfen können, Zugang zu

diesem Wachstumsmarkt zu erhalten und sich hier zurechtzufinden",

sagte Botschafter Robert Holleyman

&o=2398911-1&h=1791091825&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%

3D0%26l%3Den%26o%3D2398911-1%26h%3D107185261%26u%3Dhttps%253A%252F%25

2Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FRobert-Holleyman%26a%3DAmbass

, Präsident
und CEO von Crowell & Moring International und ehemals

und CEO von Crowell & Moring International und ehemals

stellvertretender Handelsvertreter der USA für die Region Asien. Er

will eng mit Simonian und Chuck zusammenarbeiten, da diese für die

Rechtsberatung von multinationalen Klienten in Fragen zum Handels-

und Unternehmensrecht, zu Richtlinien, regulatorische Bestimmungen

sowie für internationales Arbeitsrecht und weltweite Versetzungen

zuständig sind. "Mit dieser Gruppe erhält die International Trade

Group unserer Anwaltskanzlei eine Menge neuer Talente und mit ihnen

werden wir in der Lage sein, in Asien weiter zu wachsen", sagte

Holleyman.



Integriertes Richtlinien-Team



Simonian berät Unternehmen, um auf den Märkten Fuß zu fassen, und

bei globalen Geschäftsstrategien für Asien, Lateinamerika, den Nahen

Osten und Europa. Sie stellt Fortune-500-Unternehmen für deren

Strategien zum internationalen Handels- und Arbeitsrecht

Rechtsberatung zur Verfügung, wenn diese einen internationalen Pool

an Arbeitskräften aufbauen und erhalten wollen. Sie hilft dabei,

Verfahren zu globalen Versetzungen und für Auslandsentsendungen zu

strukturieren, um den wachsenden Bedarf beim grenzüberschreitenden

Transport von Gütern und Menschen anzugehen. Dank ihren Erfahrungen

beim Unternehmens-, Handels- und internationalen Arbeitsrecht kann

sie ihren Klienten, die in einem, hinsichtlich der gesetzlichen

Vorgaben, schwierigen, globalen Umfeld operieren, einen

ganzheitlichen Ansatz anbieten.



"Wir freuen uns schon jetzt darauf, den Ruf von Crowell & Moring

als eine der besten internationalen Rechtberatungsfirmen verbessern

zu können", sagte Simonian. "Die Erfahrung unseres Teams wird

zusammen mit der Kanzlei von Crowell & Moring für internationales

Handelsrecht, die in das Chambers-Ranking aufgenommen wurde, und

ihrer einflussreichen Beratungsfirma, eine starke Plattform

darstellen, wenn es darum geht, Klienten auf der ganzen Welt

innovative Lösungen in rechtlichen, politischen und geschäftlichen

Angelegenheiten anzubieten."



Chuck verfügt über mehr als 25 Jahren an Erfahrung im

internationalen Handelsrecht und bei grenzüberschreitenden

Transaktionen. Er berät Fortune-500-Unternehmen in der gesamten

Asien-Pazifik-Region zu Strategien, die den Marktzugang, globale

Lieferketten und den Online-Handel strukturieren. Er verfügt über

weit reichende Kenntnisse in China, wenn es um grenzüberschreitende

Akquisitionen/Veräußerungen, die Einhaltung von regulatorischen

Vorgaben durch staatliche Stellen und Untersuchungsverfahren geht.

Zudem vertritt er große, multinationale chinesische Unternehmen bei

komplexen Fragen zum US-amerikanischen Transaktions- und Steuerrecht

sowie entsprechenden regulatorischen Bestimmungen. Er berät

Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben und mit komplexen

Lieferketten zu tun haben, zu Fragen rund den auf der Grundlage von

Section 301 fortgesetzten Handelsstreit zwischen den USA und China.

Bei Bryan Cave war er sieben Jahre lang sowohl Vorsitzender der

International Trade Group als auch Managing Partner von dessen

Niederlassung in Schanghai.



"Ich freue mich darauf, mit Crowell & Moring zusammenzuarbeiten

und den Kanzleien, die diese Weltklasse-Rechts- und Beratungsfirma in

den Vereinigten Staaten und Europa betreibt, meine weit reichenden

Erfahrungen beim grenzüberschreitenden Handels- und Transaktionsrecht

in China zur Verfügung stellen zu dürfen, um so den multinationalen

Klienten der Firma dienen zu können", sagte Chuck.



"Angesichts des aktuell tobenden Handelskriegs und der

Unsicherheiten im globalen Handelsumfeld brauchen Klienten solche

geschäftlichen Lösungen und klugen Anleitungen, die ihnen dabei

helfen, möglichst wenig Zölle zu zahlen, Unterbrechungen der

Lieferkette zu vermeiden und den Marktzugang zu sichern", sagte Brew.

"Nicole, Evan und das Team verfügen über eben diese Erfahrungen und

Kenntnisse, um in Fragen zu aufkommenden Handelshemmnissen auf der

ganzen Welt beratend zur Seite zu stehen."



"Der Kampf um Talente wird im digitalen Zeitalter intensiv

ausgefochten und Arbeitskräfte werden zunehmend mobiler", sagte Kris

ausgefochten und Arbeitskräfte werden zunehmend mobiler", sagte Kris
D. Meade

https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2398911-1

%26h%3D2448254390%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfe

,
Vorsitzender der Labor & Employment Group von Crowell & Moring.

Vorsitzender der Labor & Employment Group von Crowell & Moring.

"Unsere Neueinstellungen stellen die richtige Mischung an Erfahrung

dar, wenn es um Rechtsfragen bei globalen Versetzungen und beim

Handel geht, weswegen sie unsere Klienten dabei unterstützen können,

im Wettbewerb die Nase vorn zu haben."



Informationen zu Crowell & Moring LLP



Crowell & Moring LLP

1&h=2526872976&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De

n%26o%3D2398911-1%26h%3D3063255885%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.crowe

ll.com%252F%26a%3DCrowell%2B%2526%2BMoring%2BLLP&a=Crowell+%26+Moring

ist eine internationale Anwaltskanzlei mit über 500 Anwälten,

die Klienten bei Gerichts- und Schiedsverfahren sowie bei

regulatorischen Fragen und Transaktionsangelegenheiten juristisch

vertreten. Die Kanzlei genießt internationales Ansehen für die

Rechtsvertretung von Fortune-500-Unternehmen bei

Hochrisiko-Rechtsverfahren sowie für ihre fortwährende Verpflichtung

für Pro-Bono-Dienste und Diversität. Die Kanzlei verfügt über

Niederlassungen in Washington, D.C., New York, Los Angeles, San

Francisco, Orange County, London und Brüssel.



Originaltext: Crowell & Moring LLP

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008666

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008666.rss2



