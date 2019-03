Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, klammert sich um 97,00 an seine Tagesgewinne, obwohl die US Wirtschaftsdaten durchwachsen ausgefallen sind. Dollar Index gibt Gewinne mit US Daten ab Die Investoren haben den bullish Versuch des DXY in den Bereich der 97,30 schnell umgekehrt, da die US Inflationsdaten ...

