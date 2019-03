Die Finanzexperten des Unternehmens setzen auf Multi-Asset-Strategien und sind dabei sehr erfolgreich.Mittlerweile ist es zwanzig Jahre her, als sich Bert Flossbach und Kurt von Storch zusammentaten und ihr eigenes Unternehmen gründeten. Die ehemaligen Banker von Goldman Sachs brachten einen hohen Grad an Expertise mit und konnten die besonderen Herausforderungen des Dotcom-Crashs und der Finanz- und Eurokrise bewältigen. Mit Ursprung in der privaten Vermögensberatung liegt heute der Schwerpunkt auf den Publikumsfonds mit Multi-Asset-Strategie. Hätten andere Gesellschaften mit aktivem Management mit einer breiten Anlegerflucht zu Indexfonds zu kämpfen, hat sich laut dem Branchenmagazin Bloomberg das Vermögen bei Flossbach von Storch mit 38 Milliarden Euro in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt.

