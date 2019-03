NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Anstieg am Vortag legen die Aktienkurse an der Wall Street am Dienstag eine Pause ein. Kurz nach Handelsbeginn verliert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 25.619 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen um je 0,2 Prozent.

Im Fokus stehen die jüngsten Nachrichten zum Thema Brexit. Die britische Premierministerin Theresa May hat am Montag Zugeständnisse aus Brüssel erhalten, die ihr am Dienstag bei der Abstimmung im britischen Unterhaus über die Vereinbarung zum Austritt Großbritanniens aus der EU zugute kommen könnten. Allerdings ist keineswegs ausgemacht, dass die Mehrheit der Abgeordneten dem Plan zustimmt, zumal Oppositionsführer Corbyn von der Labour-Partei bereits dazu aufgerufen hat, den Brexit-Deal weiter abzulehnen. Überdies schätzt der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox die juristischen Risiken der Brexit-Vereinbarung auch nach den in der Nacht getroffenen Zusatzvereinbarungen zum Brexit-Deal als unverändert ein. Das bedeutet, dass die Briten nicht einseitig aus der Zollunion austreten können.

An US-Konjunkturdaten wurden noch vor der Startglocke die Verbraucherpreise und Daten zu den Realeinkommen jeweils für Februar veröffentlicht. Die Verbraucherpreise stiegen insgesamt wie von Volkswirten erwartet um 0,2 Prozent auf Monatssicht. In der Kernrate war ebenfalls ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden, doch betrug das Plus hier nur 0,1 Prozent. Eine geringe Teuerung nimmt den Druck von der US-Notenbank, die Zinsen zu erhöhen, wovon letztlich die Aktienmärkte profitieren dürften.

737-MAX-Absturz belastet Boeing weiter

Unternehmensnachrichten sind derweil rar. Die Boeing-Aktie gibt nach dem Kurseinbruch vom Vortag um weitere 4,5 Prozent nach. Wegen ihres hohen Gewichts im Dow belastet sie den Index erneut. Nach dem Absturz einer 737-MAX der Ethiopian Airlines sind viele weitere Staaten dem Beispiel Chinas und Äthiopiens gefolgt und haben den Einsatz dieses Flugzeugtyps vorerst untersagt. Zudem lassen viele Fluggesellschaften die 737-MAX ihrer Flotten auch freiwillig am Boden. Boeing selbst hat ein Update der Software des betroffenen Flugzeugtyps angekündigt.

Die Tesla-Aktie fällt um 2,9 Prozent. Anwälte des Elektrofahrzeugherstellers werfen der US-Börsenaufsicht vor, auf eine der jüngsten Twitter-Botschaften von CEO Elon Musk überreagiert zu haben. Die SEC habe die freie Meinungsäußerung Musks beschnitten.

Wachsende Skepsis vor Brexit-Abstimmung lässt Pfund Gewinne abgeben

Am Devisenmarkt gibt das britische Pfund nach den Cox-Aussagen die Gewinne wieder ab, die es in der Nacht nach der jüngsten Vereinbarung zwischen Premierministerin May und der EU verzeichnet hatte. Aktuell notiert es bei rund 1,3090 Dollar, am späten Montagabend hatte es fast 1,33 Dollar gekostet.

Die Ölpreise setzen ihren Anstieg fort. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,8 Prozent auf 57,25 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent steigt um 0,9 Prozent auf 67,19 Dollar. Die Preise profitieren abermals von einem geringeren Angebot. In dem von politischen Unruhen geplagten Venezuela verhindert ein breiter Stromausfall den Export heimischen Öls. Schon am Vortag wurde in Medienberichten der saudi-arabische Ölminister Khalid al-Falih mit der Aussage zitiert, dass die Opec auch nach der bis Ende Juni laufenden Frist die Fördermenge auf dem aktuell niedrigeren Niveau halten wolle. Am späten Abend mitteleuropäischer Zeit können sich die Akteure einen Eindruck von der Angebotssituation in den USA machen, wenn der Branchenverband American Petroleum Institute (API) seine Daten zu den US-Ölvorräten veröffentlicht. Die offiziellen Daten des US-Energieministeriums folgen am Mittwoch.

Gold erholt sich von dem Rücksetzer, den das Edelmetall am Montag erlebt hat. Die bevorstehende Brexit-Abstimmung befeuere das Interesse an dem als sicherer Hafen geltenden Edelmetall, heißt es. Der Preis für eine Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 1.297 Dollar.

US-Staatsanleihen finden ebenfalls einige Käufer. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 2,63 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.618,51 -0,13 -32,37 9,82 S&P-500 2.789,14 0,21 5,84 11,26 Nasdaq-Comp. 7.572,95 0,20 14,88 14,13 Nasdaq-100 7.177,33 0,19 13,31 13,39 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,46 -1,2 2,47 125,7 5 Jahre 2,43 -1,7 2,44 50,1 7 Jahre 2,52 -1,2 2,53 26,8 10 Jahre 2,63 -1,1 2,64 18,6 30 Jahre 3,03 -0,3 3,03 -4,1 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1277 +0,12% 1,1259 1,1227 -1,6% EUR/JPY 125,35 -0,04% 125,33 124,90 -0,3% EUR/CHF 1,1371 -0,08% 1,1379 1,1351 +1,0% EUR/GBP 0,8603 +1,11% 0,8522 0,8570 -4,4% USD/JPY 111,15 -0,16% 111,33 111,25 +1,4% GBP/USD 1,3109 -1,00% 1,3210 1,3098 +2,7% Bitcoin BTC/USD 3.868,75 +0,35% 3.825,25 3.842,00 +4,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,25 56,79 +0,8% 0,46 +24,2% Brent/ICE 67,19 66,58 +0,9% 0,61 +22,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,34 1.292,98 +0,3% +4,36 +1,2% Silber (Spot) 15,42 15,32 +0,7% +0,10 -0,5% Platin (Spot) 836,39 819,00 +2,1% +17,39 +5,0% Kupfer-Future 2,95 2,90 +1,6% +0,05 +11,8% ===

March 12, 2019 09:40 ET (13:40 GMT)

