Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsdaten vom Februar liegen unter den Erwartungen und zeigen nur begrenzten Inflationsdruck auf die US-Wirtschaft, so die Experten von XTB. Warum sei der Bericht wichtig? Die Inflation sei für die FED von entscheidender Bedeutung und nach einem Anstieg des Lohnwachstums in den USA hätte die Befürchtung bestehen können, dass sie sich in inflationärem Druck niederschlagen würden und die FED trotz der Ängste um eine Verlangsamung zu Zinserhöhungen zwingen könnte. Aber das sei nicht der Fall, wodurch die FED geduldig bleiben könne. Der Februar sei wirklich der letzte Monat gewesen, in dem die hohe Kerninflation (exklusive Nahrungsmittel und Energie) die Anleger erschrecken könnte, da ein höherer Basiseffekt sie von März bis Ende 2019 reduzieren sollte. Die US-Futures hätten sich nach der Veröffentlichung nach oben bewegt und der USD habe nachgelassen. (12.03.2019/alc/a/a) ...

