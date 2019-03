Mittelständler Reckhaus stellt erfolgreich Insektizide her. Doch irgendwann wollte Hans-Dietrich Reckhaus keine Insekten mehr töten - und riskierte sein Geschäftsmodell. Nun kann er auf den Zeitgeist hoffen.

Wer das Insektenparadies im Bielefelder Stadtteil Sennestadt sehen will, muss schwindelfrei sein. Behutsam tastet sich Hans-Dietrich Reckhaus die 15 Tritte auf einer wackeligen Metallleiter nach oben, zwängt seinen fast zwei Meter langen Körper durch eine Luke und wuchtet sich auf das Dach des dreistöckigen Firmengebäudes im Gewerbegebiet an der A2. Der Hüne im dezent blauen Anzug zeigt auf die Gewerbedächer drumherum und sagt: "Die könnte man doch alle prima begrünen."

So wie auf seinem Dach, einem Biotop aus kleinen begrasten Hügeln, Sträuchern, Steinhaufen und Totholz. Das Arrangement soll Käfer, Ameisen, Schmetterlinge, Bienen, Wespen und andere Tierchen anlocken. Reckhaus dreht einen vermoderten Holzklotz herum, ein paar Asseln und Ameisen suchen sich flugs eine neue Deckung.

Vom Himmel in die Hölle sind es nur drei Stockwerke. Im Erdgeschoss wird alles für den Tod der Insekten vorbereitet. Mitarbeiterinnen stehen an hüfthohen Tischen, verpacken Fallen und schrauben Verschlüsse auf Flaschen. Nebenan klappern Metallsprühdosen über ein Förderband, in einem Raum lagern blaue Chemiefässer.

Reckhaus ist geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Familienbetriebs und produziert mit 60 Mitarbeitern Insektizide für den Hausgebrauch. Motten, Fliegen, Ameisen oder Wespen, alles, was auf Balkonen, in Küchen und Schlafzimmern kreucht und fleucht, stirbt im Tröpfchennebel seiner Sprays oder verendet an giftigen Klebestreifen. Töten ist das Geschäftsmodell von Reckhaus. Das Geschäft florierte - bis 2012. Seitdem will er keine Insekten mehr vernichten, das konventionelle Insektizidgeschäft nicht mehr fortführen. Er will Tiere retten - ein Sinneswandel, der sein Unternehmen bedroht.

Damit trifft Reckhaus immerhin den Zeitgeist. Ein Volksbegehren zur Artenvielfalt in Bayern, initiiert von einem Bündnis aus der Kleinpartei ÖDP, den Grünen, Naturschützern, Biobauern und Imkern, fand Mitte Februar 1,7 Millionen Unterstützer - fast doppelt so viel wie nötig. Damit ist "Rettet die Bienen" das erfolgreichste bayerische Plebiszit. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) greift die Dynamik auf und plant nationale Schutzgesetze für Insekten.

Reckhaus' außergewöhnliche Geschichte begann 1995, als er nach seiner Promotion an der Hochschule St. Gallen von seinem Vater die Geschäftsführung des Familienbetriebs übernahm. Der heute 52-Jährige verdoppelte Belegschaft und Umsatz, beliefert den Fachhandel mit der Hausmarke Recozit und Ketten wie Aldi, Rossmann, dm und den Schweizer Handelsriesen Migros mit Handelsmarken. Mit 25 Millionen Euro Umsatz gehörte die Firma zu den führenden Herstellern von Bioziden in Deutschland.Doch vor sieben Jahren entschied sich Reckhaus zu einer unglaublichen 180-Grad-Wende. Reckhaus will nur noch ökologische Insektenschutzmittel produzieren, die ohne giftige Chemie auskommen, stattdessen etwa auf Pheromone setzen, um Insekten in Fallen zu locken, möglichst lebend. Und den Schaden, den er mit seinen Produkten anrichtet, will er kompensieren. Dafür hat er das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...