Seattle (ots/PRNewswire) - LumiThera Inc., ein bereits kommerziell arbeitendes Unternehmen der Medizintechnik, das sich auf die Entwicklung von PBM-Therapien (Photobiomodulation) zur Behandlung von Sehstörungen und Erkrankungen des Auges fokussiert, gab heute bekannt, dass LumiThera vom Seattle Business Magazine als führend im Gesundheitswesen mit dem "Leaders in Health Care Award for Achievement in Medical Technology 2019" für seine Errungenschaften in der Medizintechnik ausgezeichnet wurde.



Die jährlich vergebenen Leaders in Health Care-Awards des Seattle Business Magazine würdigen Einzelpersonen und Organisationen, die Pionierarbeit bei der Förderung des erstklassigen Gesundheitssektors im US-Bundesstaat Washington leisten. Die im Rahmen der Preisverleihungsgala am 28. Februar 2019 im Embassy Suites by Hilton am Pioneer Square bekanntgegebenen Gewinner werden in der März 2019-Ausgabe des Seattle Business Magazine vorgestellt.



Die Leaders in Health Care Awards gelten als eine der bedeutendsten Auszeichnungen des Jahres für das Gesundheitswesen im pazifischen Nordwesten der USA. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem: das Fred Hutchinson Cancer Research Center, Kaiser Permanente, Evergreen Health, die Seattle Cancer Care Alliance, die Bill & Melinda Gates Foundation, UW Medicine, CHI Franciscan Health, Providence Regional Medical Center, und weitere.



LumiThera hat 2018 die CE-Kennzeichnung zur Vermarktung des Valeda Light Delivery Systems zur Behandlung der trockenen Form von AMD in Europa erhalten. Im Februar 2019 gab das Unternehmen bekannt, dass das National Institute of Health und die Abteilung des National Eye Institute einen Zuschuss in Höhe von 2,5 Mio. US-Dollar zur Unterstützung der multizentrischen klinischen Studie für die Zulassung in den USA bereitstellen. Für Europa wird eine begleitende Post-Marketing-Studie vorbereitet.



"Mit dem Seattle Business Silver Award in Achievements in Medical Technology gewürdigt zu werden, ist eine Ehre für LumiThera", erklärt Clark Tedford, Ph.D., President und CEO. "Die Seattle Business-Awards heben die lokalen Bemühungen hervor, neue Technologien im Gesundheitswesen auf den Markt zu bringen, und wir sind ausgesprochen glücklich darüber, dass wir eine derartige Unterstützung erfahren".



LumiThera möchte in diesem Zusammenhang dem in Seattle ansässigen Produktdesignunternehmen Product Creation Studio seine Anerkennung aussprechen, das LumiTheras Vision für das Valeda Light Delivery System in die Realität umgesetzt hat. Product Creation Studio hat ein anwenderorientiertes Design geliefert, das eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit bietet.



"Die trockene Form der AMD geht mit großen Beeinträchtigungen einher und führt zum Verlust der Sehkraft. Die Erkrankung zählt zu den größten ungelösten Problemen der Medizin und ihre Prävalenz nimmt zu, da die allgemeine Lebenserwartung steigt", sagt Todd Schneiderman, M.D., Pacific Northwest Retinal Center. "Wir freuen uns, als Prüfzentrum für die Region Seattle an der klinischen Studie in den USA mitwirken und lokalen Patienten eine mögliche Behandlung der Erkrankung anbieten zu können".



Informationen zu LumiThera Inc.



LumiThera ist ein bereits kommerziell arbeitendes Unternehmen der Medizintechnik, das sich auf die Behandlung von Sehstörungen und Augenkrankheiten einschließlich der trockenen Form der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) fokussiert, einer der Hauptursachen für Erblindung bei Erwachsenen im Alter von über 65 Jahren. Das Unternehmen ist führend bei der Nutzung von Photobiomodulation (PBM) zur Behandlung von sowohl akuten als auch chronischen Sehstörungen und Erkrankungen des Auges. LumiThera entwickelt das ambulante Valeda Light Delivery-System, das von Augenärzten für die medizinische Behandlung eingesetzt werden soll.



Das Valeda Light Delivery-System darf laut Bescheinigung einer Benannten Stelle der EU das CE-Zeichen führen, wenn dies für die gewerbliche Nutzung in der Europäischen Union erforderlich ist. Valeda ist derzeit noch nicht von der Food & Drug Administration (FDA) zur Verwendung in den USA zugelassen.



Informationen zu Product Creation Studio



Seit fast zwei Jahrzehnten fördert Product Creation Studio Innovationen und setzt Ideen in relevante Produkte und Erfahrungen um. Auf die Expertise unseres Teams in der Entwicklung von Konsumgütern sowie medizinischen und industriellen Produkten vertrauen einige der weltweit bekanntesten Marken. Unser nach ISO 13485:2016-zertifiziertes Qualitätssystem PCS+ (https://c212.net/c/li nk/?t=0&l=de&o=2400329-1&h=3937373693&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2F link%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2400329-1%26h%3D1554574535%26u%3Dhttps %253A%252F%252Fwww.globenewswire.com%252FTracker%253Fdata%253DT3ThW16 _9_XYIEp-dVzYc2UmCccMMeKVMFRRreQJ1AIoA3pgZs-SvVmEMkVOZPsOewmZyVyi_uKE 0ORdlAquRxVBrvuzio2zsmeziph263cI8HMiMEZkC2kx9A5mII--chxqI8dtic6YU3siD 9VOKmWnTlfXNT81MApwZH88GtM%253D%26a%3DISO%2B13485%253A2016-certified% 2Bquality%2Bsystem%252C%2BPCS%252B&a=ISO+13485%3A2016-zertifiziertes+ Qualit%C3%A4tssystem+PCS%2B) gewährleistet, dass für jedes Projekt die gleichen hochwertigen Entwicklungsstandards Anwendung finden. Von der Frühfinanzierung bis zur marktnahen späten Entwicklungsphase - wir verhelfen unseren Kunden zu ungeahnten Möglichkeiten, indem wir die Time-to-Market verkürzen und eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit für mehr Markterfolg bieten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um Ihre Produktvision zu verwirklichen. www.productcreationstudio.com



