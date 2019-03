Mit einer eigens entwickelten Software geht New Yorks Polizei auf Verbrecherjagd. "Patternizr" sucht nach Tatmustern, schnell und über alle Reviergrenzen hinaus.

Die Tatwaffe war eine Spritze, der Tatort ein Baumarkt, die Beute eine Bohrmaschine. Als der Dieb im "Home Depot" nahe dem New Yorker Yankee-Stadium zuschlug, fand die Polizei schnell heraus, dass er nicht zum ersten Mal derart unterwegs war: Dank einer neuen, in Eigenarbeit entwickelten Computer-Software, die Verbrechensmuster und möglichst auch die zugehörigen Täter ausfindig macht.

Per Tastendruck war bald klar: Ein paar Wochen früher gab es einen ebensolchen Überfall schon einmal weiter südlich in Manhattan - in einem ganz anderen Polizeirevier der Millionenstadt, dessen Akten den Ermittlern ohne die neue Software nicht so leicht zugänglich gewesen wären.

"Patternizr" heißt das Mustererkennungsprogramm, das nun den Polizisten in allen 77 Revieren New Yorks zur Verfügung steht und hilft, bei Diebstahl und Raub Hunderttausende Fälle aus der ganzen Stadt zum Vergleich heranzuziehen. Die Suche nach einem roten Faden ist vom aufwendigen Akten-Blättern zu einer Knopfdruck-Sache geworden.

Weil "Patternizr" mit seinem Algorithmus entscheidende Details herausgepickt habe, seien ihr auch Anzeigen aus anderen Revieren bekannt geworden, auf die sie sonst nicht gestoßen wäre, sagt Rebecca Shutt. "Das war extrem hilfreich", erklärt die Verbrechensanalystin aus dem Stadtteil Bronx, die mit dem Baumarkt-Fall befasst war.

Die Software zeigte noch zwei ...

