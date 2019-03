Berlin (ots) - Weidel: "Gendersprache" ist ein Orwell-Projekt



Die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag Alice Weidel kritisiert "Gendersprache" und "Sprachpolizisten" und begrüßt die Aufrufe des Vereins Deutsche Sprache (VDS) und der Initiative "Stop Gendersprache jetzt" gegen "Gender-Unfug" und "Sprachwillkür":



"Die sogenannte 'gendergerechte' Sprache ist ein Orwell-Projekt. Sie vergewaltigt nicht nur unsere Muttersprache und zertrümmert Texte bis zur Unlesbarkeit, sie will über die Manipulation der Sprache auch unser Denken im Sinne der Gender-Ideologie beeinflussen und kontrollieren.



Die Propagandisten der 'Gendersprache' stellen sich dabei vorsätzlich dumm. Sie verwechseln absichtlich grammatikalisches und biologisches Geschlecht, obwohl beides im Deutschen nicht direkt zusammenhängt, und ignorieren bewusst das seiner Definition nach geschlechtsneutrale generische Maskulinum in Bezeichnungen wie 'Bürger' oder 'Lehrer'. Das ist absurd und unwissenschaftlich.



Durch lächerliche Wort- und Sprachgebilde und Unfug wie 'Gendersternchen' will die 'Gendersprache' nicht nur der Sprache ihre Ideologie überstülpen, dass Geschlecht ein beliebiges soziales Konstrukt sei, sondern diese Ideologie auch noch in die Köpfe der Menschen hineinpressen. Mit 'Gleichberechtigung' hat das nichts zu tun, das ist nur ein vorgeschobener Vorwand.



Eine Minderheit will der Mehrheit ihr Denken aufzwingen und findet dabei immer öfter willige Helfer in Politik, Medien und Verwaltungen. Sprachpolizisten verstehen Gendersprech als Ermächtigung, um durchzusetzen, dass Bürger sich nur noch im Sinne der Gender-Ideologie äußern können sollen. Das ist ein Anschlag auf die Rede- und Meinungsfreiheit.



Es ist deshalb zu begrüßen, dass namhafte Autoren, Journalisten, Wissenschaftler und Personen des öffentlichen Lebens sich zusammengefunden haben, um den Widerspruch der Bürger gegen die freiheitsfeindliche Ideologie der 'Gendersprache' zu mobilisieren. Die Aufrufe des Vereins Deutsche Sprache (VDS) und der Inititative 'Stop Gendersprache jetzt', die zusammen bereits über 60.000 Unterstützer gefunden haben, sind ein richtiges und wichtiges Signal und verdienen jede Unterstützung."



Aufruf des VDS: http://ots.de/J487P1



Aufruf "Stop Gendersprache jetzt": https://stop-gendersprache-jetzt.de/



