BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--In die Diskussionen um die Einführung einer Finanztransaktionssteuer ist nach Darstellung Österreichs, das die Sitzungen zu dem Thema leitet, neuer Schwung gekommen. "Das Erfreuliche ist, es kommt Bewegung rein", sagte am Dienstag in Brüssel der österreichische Finanzminister Hartwig Löger, nachdem die zehn Länder, die das Vorhaben diskutieren, sich am Montagabend getroffen hatten.

Basis für die neuen Gespräche ist ein deutsch-französischer Vorschlag für Finanztransaktionssteuer als Aktiensteuer nach französischem Vorbild, wozu eine Arbeitsgruppe technische Details ausarbeiten sollte. "Wir haben damit neue Energie bekommen, die dazu führen wird, dass wir intensiv weiter arbeiten können", erklärte Löger. In den nächsten Monaten sollten "konkrete Schritte" diskutiert werden, so bei Finanzministertreffen im April und Mai.

Allerdings betonte Löger auch, er sei "durchaus skeptisch" zu der Bemessungsgrundlage, die nach österreichischer Ansicht breiter gefasst werden müsste. Ausdrücklich hob er deshalb hervor, "dass wir mit einer reinen Aktiensteuer aus österreichischer Sicht nicht zufrieden sind".

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zeigte sich bei einer anderen Pressekonferenz zuversichtlich. "Am Ende sieht es so aus, dass wir einen Konsens erreichen können", sagte er. Die in Frankreich bereits in der Praxis befindliche Steuer könne die Basis sein. "Wir machen eine Menge Fortschritt auf diesem Feld", hob Scholz hervor. Diskutiert werde auch schon darüber, wie das Geld verwendet werden solle.

