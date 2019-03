In der Debatte um eine einzige Landesbank sind sich die Sparkassen uneins. Doch die bayrischen Sparkassen sehen darin eine effiziente Zukunft.

Die bayerischen Sparkassen stellen sich hinter die Pläne für eine einzige Landesbank in Deutschland. "Die heutigen Strukturen reichen nicht in die weite Zukunft", sagte der Präsident des bayerischen Sparkassenverbandes, Ulrich Netzer, am Dienstag in München. Die Gruppe der öffentlich-rechtlichen Banken müsse sich konsolidieren.

"Die Zeiten, in denen man sich diese Redundanzen leisten konnte, sind vorbei." In effizienten Strukturen reiche ein Zentralinstitut für die deutschen Sparkassen aus. Das sei aber wohl nur Schritt für Schritt erreichbar. "Aber die Zeit drängt. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir im Nachlauf zur NordLB die ersten Schritte gehen."

Grund für Netzers Ansicht sind offenbar die Probleme der Landesbank in Hannover, die wegen fauler Schiffskredite frisches ...

