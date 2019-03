Altech Chemicals hat ein erstes Update zum Stand der Bauarbeiten für seine erste HPA-Verarbeitungsanlage in Malaysia veröffentlicht. Die Arbeiten bewegen sich im Zeitplan, die Erdarbeiten stehen dabei derzeit noch im Fokus.

Arbeiten voll im Plan

Die Baustelle von Altech Chemicals (0,14 AUD | 0,09 Euro; AU000000ATC9) in Johor nahe Singapur gewinnt an Kontur. Dort will das australische Unternehmen seine erste HPA-Verarbeitungsanlage bauen. Laut einer Mitteilung des Unternehmens befindet man sich in der erste Phase der Arbeiten und dabei voll im Plan. Neben der Umzäunung des Geländes und den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen stehen vor allem die Erdarbeiten derzeit im Fokus. Das Gelände muss schließlich für den Bau der eigentlichen Verarbeitungsanlage präperiert werden (mehr hier). Die oberste Schicht des Bodens wurde bereits komplett abgetragen. Nun stehe der graduelle Übergang von den Vorbereitungen zum Baubeginn an.

Abschließende Finanzierung auf dem Weg

Schon in der vergangenen Woche konnte Altech eine Vereinbarung für eine Mezzanin-Finanzierung mit der Macquarie Bank vermelden. ...

