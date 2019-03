Immer mehr Länder und Airlines stellen nach dem Flugzeugabsturz am Sonntag in Äthiopien den Betrieb des betroffenen Boeing-Modells 737 MAX 8 ein. Etwa die Hälfte der rund 350 seit 2017 ausgelieferten Maschinen bleibt infolge des Flugzeugabsturzes in Äthiopien am Sonntag mit 157 Toten inzwischen am Boden.

