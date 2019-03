Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max in Äthiopien sperrt Frankreich seinen Luftraum für Maschinen dieses Typs. Das teilte die zivile Luftfahrtbehörde DGAC am Dienstag mit. Französische Fluggesellschaften hätten keine Boeing 737 Max in ihren Flotten. Zuvor hatte auch Deutschland seinen Luftraum für diese Flugzeuge gesperrt./cb/nau/DP/stw

ISIN US0970231058 NO0010196140

AXC0241 2019-03-12/16:43