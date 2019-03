Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Volkswagen wieder. In der nun vorgelegten Jahresbilanz des Autobauers wird deutlich, wie die Einführung neuer Abgastests den Verkauf vieler Volkswagen-Modelle belastete. Die Kernmarke VW aber auch einige andere wichtige Marken wie Skoda waren 2018 weniger profitabel. Bei den Verkäufen steht die Deutsche Post auf dem zweiten Platz. Diese hat mit der Österreichischen Post eine langfristige Kooperation im Bereich Pakete vereinbart. Von dieser profitieren heute die Aktien beider Konzerne.