Die NordLB hat die Aktie der Deutschen Post nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe 2018 durchwachsen abgeschnitten, halte aber am operativen Ergebnisziel (Ebit) für 2020 fest, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2018 sollte als Transformationsjahr abgehakt werden. 2019 sieht Sack indes als Schlüsseljahr für die Aktie: "Neben der angestoßenen Restrukturierung bestehen weitere Risiken durch einen 'No-Deal'-Brexit, etwaige Handelskriege sowie konjunkturelle Abkühlung."/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / 16:07 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2019 / 16:21 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005552004

AXC0246 2019-03-12/16:56