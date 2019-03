Um den Thermostat auch von unterwegs zu steuern, wird die Steuerungseinheit »Wiser Home Touch« benötigt. Sie verbindet die Heizkörperthermostate über WLAN und Internet mit dem Smartphone, so dass auch die Steuerung per App möglich ist. Der »Wiser Home Touch« lässt sich entweder direkt an der Wand montieren oder mit einer Tischhalterung flexibel aufstellen. Die Heizkörperthermostate können als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...