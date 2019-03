(Mit Flugverbot in der Schweiz ergänzt) Washington/Addis Abeba (awp/sda/dpa/afp/apa) - Wegen Sicherheitsbedenken halten immer mehr Länder Boeing-Flugzeuge vom Typ 737 MAX 8 am Boden. Am Dienstag erteilten unter anderen die Schweiz, Grossbritannien, Deutschland, Österreich, Frankreich und Australien diesem Modell ein Start- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...