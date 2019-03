Der Blick auf die Stimmrechtsmitteilungen bei der Dialog Semiconductor plc. (kurz "Dialog Semi") zeigt eine interessante Meldung. Konkret: Demnach meldete "The Goldman Sachs Group, Inc." (kurz "Goldman Sachs"), eine eigene Beteiligung an Dialog Semi am Stichtag 6. März aufgebaut zu haben. Zu diesem Stichtag habe Goldman Sachs 1,39% der Stimmrechte gemessen an Dialog Semi in Besitz gehabt sowie weitere 5,03% durch Finanzinstrumente, zusammen 6,42%. Insgesamt entspricht das laut der Stimmrechtsmitteilung ... (Peter Niedermeyer)

