Gründerin und Co-Vorsitzende von Nike Foundation, Maria Eitel und Stan Meresman neu im Cloudflare Vorstand

Cloudflare, das führende Unternehmen für Internet-Performance und -Sicherheit, gab heute bekannt, in seiner letzten Finanzierungsrunde, die von Franklin Templeton geleitet wurde, 150 Mio. US-Dollar aufgebracht zu haben. Das Unternehmen ernannte auch zwei neue Vorstandsmitglieder: Stan Meresman, der zuvor als CFO bei Silicon Graphics wirkte, und Maria Eitel, die Gründerin und Co-Vorsitzende der Nike Foundation war.

Cloudflare startete zuletzt im Jahr 2014 eine Finanzierungsrunde, die mit 110 Mio. US-Dollar geschlossen wurde. Bis heute hat Cloudflare mehr als 330 Mio. US-Dollar über Investoren aufgebracht, darunter New Enterprise Associates, Union Square Ventures, Venrock, Pelion Venture Partners, Greenspring Associates, CapitalG (ehemals Google Capital), Microsoft, Baidu, Qualcomm und Fidelity. Franklin Templeton leitet gemeinsam mit diesen Investoren seine neueste Finanzierungsrunde, über die das Wachstum von Cloudflare gefördert, sein Produktsortiment erweitert und die internationale Unternehmensvergrößerung in neue Märkte fortgesetzt werden soll.

Cloudflare hat außerdem seinen Vorstand mit Maria Eitel und Stan Meresman weiterhin verstärkt. "Ich begrüße Maria und Stan herzlich als neue Mitglieder unseres Vorstands", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Beide bereichern unsere Unternehmensführung mit enormem Wissen und reichlich Erfahrung. Sie wissen, was nötig ist, um Unternehmen nach vorne zu bringen. Unser gesamter Vorstand begrüßt die Zusammenarbeit mit ihnen beim weiteren gemeinsamen Aufbau eines besseren Internets."

Eitel war als Präsidentin und CEO tätig. Sie ist nun Co-Vorsitzende der Nike Foundation und Vorsitzende von Girl Effect, einer unabhängigen, gemeinnützigen Organisation, die von Nike im Jahr 2008 zur weltweiten Beseitigung der Armut gegründet wurde. Eitel begann ihre Arbeit bei Nike 1998 als erste Vice President mit unternehmerischer Verantwortung. Sie leitete zuvor die geschäftlichen Angelegenheiten von Microsoft in Europa und arbeitete in der Medienabteilung des Weißen Hauses, wo sie als leitende Assistentin für President George H.W. Bush tätig war.

"In meiner beruflichen Laufbahn stand immer das Einleiten eines globalen Wandels im Mittelpunkt, und das Internet spielt dabei eine große Rolle", sagte Eitel. "Das Internet kann menschliches Potenzial freisetzen, und ich glaube, dass Cloudflare hier einer der wichtigsten Spieler ist, der den für die Welt und die Internet-Gemeinde notwendigen Wandel vorantreiben kann."

Meresman ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses von Guardant Health (GH), SNAP und Medallia. Früher hielt er Positionen wie diese bei LinkedIn, Palo Alto Networks, Zynga, Meru, Riverbed Technology und Polycom inne. Er arbeitete zuvor als CFO von Silicon Graphics (SGI) und Cypress Semiconductor (CY). Meresman hat sein Studium an der University of California in Berkeley, als Bachelor of Science für Industrial Engineering and Operations Research abgeschlossen und an der Stanford Graduate School, den Titel "Master of Business Administration" erhalten.

"Die Technologien, der Kundenstamm und das weltweite Netzwerk von Cloudflare haben dem Unternehmen eine Führungsposition im Internet-Ökosystem verliehen", sagte Meresman. "Gerne bringe ich meine Fähigkeiten und Expertise in den Cloudflare Vorstand ein, um das Wachstum des Unternehmens fortzusetzen und einen weiteren Anstoß zu geben."

Eitel und Meresman ergänzen den bestehenden Cloudflare Vorstand, zu dem derzeit NEA Managing Director Scott Sandell, Pelion Venture Managing Partner Carl Ledbetter, Cloudflare Mitbegründer und CEO Matthew Prince sowie Cloudflare Mitbegründer und COO Michelle Zatlyn gehören.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat sich die Unterstützung beim Aufbau eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Heute unterhält das Unternehmen eines der größten Netzwerke, das über 10 Billionen Anfragen pro Monat betreibt, was fast 10 Prozent aller Internet-Anfragen ausmacht. Cloudflare schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, ohne Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Eigenschaften wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich ist eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom Weltwirtschaftsforum als Technologie-Pionier anerkannt, vom Entrepreneur Magazine in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von Fast Company unter den zehn innovativsten Unternehmen weltweit genannt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und verfügt über Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), London, München, Peking, Singapur und Sydney.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190312005866/de/

Contacts:

Daniella Vallurupalli

Communications

daniella@cloudflare.com

press@cloudflare.com

+1 650-741-3104