In der Champions League ist der FC Schalke 04 im Achtelfinale gegen Manchester City ausgeschieden. Die Schalker verloren das Rückspiel in Manchester am Dienstagabend mit 0:7.

Das Hinspiel in Gelsenkirchen hatten sie bereits mit 2:3 verloren. In der 35. Minute erzielte Kun Agüero das Führungstor für City durch einen verwandelten Elfmeter. Zuvor hatte Schalkes Verteidiger Jeffrey Bruma mit dem Arm Citys Bernardo Silva gehalten und im Strafraum zu Fall gebracht, weswegen der Schiedsrichter Clément Turpin nach einer Überprüfung durch den Videoassistenten auf den Punkt zeigte. Wenig später baute erneut Agüero in der 38. Minute die Führung für Manchester City weiter aus.

Citys Ilkay Gündogan hatte aus dem rechten Halbfeld in den Lauf von Sterling geflankt, der sich gegen Schalkes Bastian Oczipka in den Strafraum wühlte und am Fünfmeterraum per Hacke zu Agüero ablegte. Dieser schoss das Leder aus fünf Metern durch die Beine von Schalkes Torhüter Ralf Fährmann ins Netz. Leroy Sané erzielte in der 42. Minute sogar noch das dritte Tor für City kurz vor der Halbzeitpause. Oleksandr Zinchenko hatte nahe der Mittellinie ans Strafraumeck in Richtung Sané geflankt, wo Schalkes Weston McKennie den Ex-Schalker entwischen ließ, sodass Sané die Kugel aus zwölf Metern ins lange Eck einschieben konnte.

In der 52. Minute baute Raheem Sterling die Führung für City noch weiter aus. Sané hatte die Kugel von der linken Seite in den Strafraum geflankt, wo Sterling dem Schalker Oczipka entwischte und direkt aus elf Metern ins lange Eck traf. Citys Bernardo Silva gelang in der 71. Minute sogar noch der fünfte Treffer der Partie. Zinchenko hatte halblinks im Strafraum Leroy Sané bedient, der vom Schalker Verteidiger Salif Sané nicht entschlossen angegriffen wurde.

Der City-Stürmer legte daraufhin in den Rückraum zu Bernardo Silva zurück, dessen Schuss aus zentralen 14 Metern im linken Eck einschlug. In der 73. Minute baute Phil Foden Citys Führung noch weiter aus. Leroy Sané hatte Foden bedient, der den Ball links an Schalkes Keeper Fährmann vorbei legte und ihn dann aus spitzem Winkel ins Netz schoss. Den 7:0-Endstand besorgte schließlich Gabriel Jesus in der 79. Minute.

Jesus hatte aus der rechten Strafraumhälfte auf den Schalker Kasten geschossen. Bei dem Schuss war Fährmann die Sicht verdeckt, sodass der Ball noch unter ihm durchrutschte.