BCW (Burson Cohn Wolfe), eine führende global tätige Kommunikationsagentur, gab heute bekannt, dass Vincent Dente als Chief Creative Officer, North America, zum Unternehmen kommt, um das BCW-Team von kreativen Fachleuten weiter zu verstärken. Dieses Team befasst sich mit der Entwicklung bahnbrechender integrierter Kommunikationsprogramme, die die Geschäftsergebnisse der Kunden drastisch in die Höhe treiben.

"Vincent Dente ist darauf spezialisiert, kreative Ideen in integrierte Multimedia-Narrativen zu verwandeln, die das Publikum ansprechen und es zum Handeln veranlassen", erklärte Chris Foster, President, North America, BCW. "Seine über 25-jährige Erfahrung in nahezu allen Branchensegmenten wird von unschätzbarem Wert für unsere Kunden sein, wenn wir ihnen helfen, ihre Geschäfte durch modernes, integriertes und kreatives Storytelling zu fördern." Dente berichtet an Foster sowie an Jim Joseph, Global President von BCW.

Vor seiner Tätigkeit bei BCW war Dente bei MSL, wo er die Position des EVP, Executive Creative Director, U.S. bekleidete. Davor war er fünf Jahre als EVP, Executive Creative Director, bei Edelman tätig und leitete das New York Creative Network dieses Unternehmens in den Praxisgruppen Corporate Public Affairs, Gesundheit und Marken, wo er in den Bereichen Getränke, verpackte Verbrauchergüter, Gesundheitswesen, Versicherung, Sportbekleidung und Technologie mit den Kunden zusammenarbeitete.

Davor war Dente Creative Director und Mitbegründer von AgentOf, wo er ein Team für die Entwicklung von kreativen Inhalten, Social-Media-Strategie, digitaler Entwicklung und E-Kommerz-Lösungen für Unternehmen leitete. Zu seinen Kunden zählten unter anderen Joseph Abboud, Harman International, JBL, Lacoste, Microsoft, Sprint und John Varvatos. In einer früheren Phase seiner Laufbahn führte er 15 Jahre lang die gleichnamige Firma Dente Inc. und arbeitete dabei mit Kunden wie BMW, Direct TV, Ducati, Dupont, Hilton, Honda, Labatt Blue, Lexus, Lucent Technologies, Mercedes-Benz, Mitsubishi und United Airlines zusammen.

Die kollaborative Arbeit Dentes wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, beispielsweise einem "Titanium Lion" bei den Cannes Lions, "Best in Show" bei der The One Show, "Best Experiential Build" von Digiday, "Best in Show" und einem Platin-SABRE Award von The Holmes Report, einem D&AD Impact Award und vielen anderen mehr.

"BCW verfügt über eine fabelhafte und integrierte Infrastruktur, um den kreativen Prozess zu erleichtern", so Dente. "Seine Teams für ausgereifte Datenanalysen, Recherchen und Markenplanung begünstigen relevante und erkenntnisreiche großartige Ideen. Es ist eine traumhafte Gelegenheit für mich, in leitender Position und partnerschaftlich mit wirklich talentierten Kollegen zusammenzuarbeiten, um originelle und inspirierte Inhalte für Kunden von BCW zu erstellen."

Über BCW

