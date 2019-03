Mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 11. März 2019 wird das Anlagereglement der nebag ag angepasst EQS Group-Ad-hoc: nebag ag / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 11. März 2019 wird das Anlagereglement der nebag ag angepasst 13.03.2019 / 05:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MEDIENMITTEILUNG Mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 11. März 2019 wird das Anlagereglement der nebag ag angepasst. Das neue Anlagereglement tritt am 13. März 2019 in Kraft. Der Verwaltungsrat der nebag ag hat beschlossen, das Anlagereglement anzupassen. Neu kann die nebag ag Wertschriften an Banken ausleihen (sog. "Securities Lending"). Die ausgeliehenen Wertschriften müssen durch ein Collateral gesichert sein oder dürfen nur an Banken mit sehr guter Bonität (AAA/AA Rating oder gleichwertig) ausgeliehen werden. Das angepasste Anlagereglement tritt per 13. März 2019 in Kraft. Das Anlagereglement, der täglich berechnete NAV und weitere Gesellschaftsinformationen können unter www.nebag.ch aufgerufen werden. Zürich, 13. März 2019 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: nebag ag Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich Tel.: +41 (0)79 346 41 31 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet www.nebag.ch Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: nebag ag c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 (0)43 243 07 90 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet: www.nebag.ch ISIN: CH0005059438 Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 786817 13.03.2019 CET/CEST ISIN CH0005059438 AXC0003 2019-03-13/05:01