Die "Stuttgarter Nachrichten" zu einem Jahr Groko:

"Nach einem Jahr fühlen sich viele Wichtigtuer in beiden Lagern berufen, das vorzeitige Ende der Koalition als Glücksfall anzupreisen. In der SPD haben sich die linken Neinsager noch immer nicht mit dem Mitgliedervotum für Schwarz-Rot abgefunden. Ihre Sticheleien gegen Parteichefin Andrea Nahles mögen nicht zuletzt wegen des gelungenen Grundrenten-Coups leiser geworden sein. Bei bewegungslosen Umfrageergebnissen um die 15 Prozent aber ist die parteiinterne Unzufriedenheit jederzeit wieder anzustacheln. Eitle konservative Kreise in der Union machen der SPD dieses Geschäft leicht."/yyzz/DP/fba

